https://ria.ru/20211117/pandemiya-1759512617.html

Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию

Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию - РИА Новости, 17.11.2021

Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию

Одна из причин ускорения инфляции кроется в смене привычек населения в пандемийные годы, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:21

2021-11-17T17:21

2021-11-17T17:21

экономика

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3cba7140f1cf6acd567a738478457ccb.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Одна из причин ускорения инфляции кроется в смене привычек населения в пандемийные годы, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября."В пандемические годы формируются новые привычки у населения, и это касается не только потребления, но и поведения нас всех, как потенциальных работников. Хороший пример – ситуация в строительном сегменте России. На фоне пандемии резко возросло потребление онлайн, и это подразумевает увеличение числа курьеров, которые получают больше чем строители. Сейчас идет перелив рабочей силы из строительного сегмента в этот сегмент. Компании, конкурируя за этот труд, вынуждены увеличивать зарплату", - сказал Струченевский, выступая на Международном форуме Московской биржи.Такая проблема не является глобальной, но на отдельных сегментах это четко видно. Кроме того, изменения в поведении людей не подразумевают быстрого возвращения их привычек с возвращением прежних условий жизни, отмечает Струченевский. "Наблюдается эффект гистерезиса: траектория возвращения поведения людей может отличаться от траектории возврата условий жизни (к доковидному состоянию – ред.)", - говорит он.Повышая ключевую ставку (для борьбы с инфляцией), ЦБ РФ не может оказать влияния на глобальные процессы, но на внутренние - может, говорит Струченевский."Сейчас растут автокредиты двузначными цифрами – это реакция на низкие ставки, которые повышают спрос. Схожие процессы наблюдались в 2015 году – рублевые цены на автомобили из-за девальвации выросли чуть ли не 2 раза. Но тогда спрос был низкий из-за высоких кредитных ставок – было скукоживание кредитного портфеля. В этом смысле повышение кредитных ставок может оказать дезинфляционное влияние, даже если мы видим дисбалансы на стороне предложения", - резюмирует он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия