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Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию
Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию - РИА Новости, 17.11.2021
Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию
Одна из причин ускорения инфляции кроется в смене привычек населения в пандемийные годы, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:21
2021-11-17T17:21
экономика
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Одна из причин ускорения инфляции кроется в смене привычек населения в пандемийные годы, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября."В пандемические годы формируются новые привычки у населения, и это касается не только потребления, но и поведения нас всех, как потенциальных работников. Хороший пример – ситуация в строительном сегменте России. На фоне пандемии резко возросло потребление онлайн, и это подразумевает увеличение числа курьеров, которые получают больше чем строители. Сейчас идет перелив рабочей силы из строительного сегмента в этот сегмент. Компании, конкурируя за этот труд, вынуждены увеличивать зарплату", - сказал Струченевский, выступая на Международном форуме Московской биржи.Такая проблема не является глобальной, но на отдельных сегментах это четко видно. Кроме того, изменения в поведении людей не подразумевают быстрого возвращения их привычек с возвращением прежних условий жизни, отмечает Струченевский. "Наблюдается эффект гистерезиса: траектория возвращения поведения людей может отличаться от траектории возврата условий жизни (к доковидному состоянию – ред.)", - говорит он.Повышая ключевую ставку (для борьбы с инфляцией), ЦБ РФ не может оказать влияния на глобальные процессы, но на внутренние - может, говорит Струченевский."Сейчас растут автокредиты двузначными цифрами – это реакция на низкие ставки, которые повышают спрос. Схожие процессы наблюдались в 2015 году – рублевые цены на автомобили из-за девальвации выросли чуть ли не 2 раза. Но тогда спрос был низкий из-за высоких кредитных ставок – было скукоживание кредитного портфеля. В этом смысле повышение кредитных ставок может оказать дезинфляционное влияние, даже если мы видим дисбалансы на стороне предложения", - резюмирует он.
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экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия
17:21 17.11.2021
 
Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию

Антон Струченевский: в пандемические годы у населения формируются новые привычки

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Одна из причин ускорения инфляции кроется в смене привычек населения в пандемийные годы, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.
ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября.
"В пандемические годы формируются новые привычки у населения, и это касается не только потребления, но и поведения нас всех, как потенциальных работников. Хороший пример – ситуация в строительном сегменте России. На фоне пандемии резко возросло потребление онлайн, и это подразумевает увеличение числа курьеров, которые получают больше чем строители. Сейчас идет перелив рабочей силы из строительного сегмента в этот сегмент. Компании, конкурируя за этот труд, вынуждены увеличивать зарплату", - сказал Струченевский, выступая на Международном форуме Московской биржи.
Такая проблема не является глобальной, но на отдельных сегментах это четко видно. Кроме того, изменения в поведении людей не подразумевают быстрого возвращения их привычек с возвращением прежних условий жизни, отмечает Струченевский. "Наблюдается эффект гистерезиса: траектория возвращения поведения людей может отличаться от траектории возврата условий жизни (к доковидному состоянию – ред.)", - говорит он.
Повышая ключевую ставку (для борьбы с инфляцией), ЦБ РФ не может оказать влияния на глобальные процессы, но на внутренние - может, говорит Струченевский.
"Сейчас растут автокредиты двузначными цифрами – это реакция на низкие ставки, которые повышают спрос. Схожие процессы наблюдались в 2015 году – рублевые цены на автомобили из-за девальвации выросли чуть ли не 2 раза. Но тогда спрос был низкий из-за высоких кредитных ставок – было скукоживание кредитного портфеля. В этом смысле повышение кредитных ставок может оказать дезинфляционное влияние, даже если мы видим дисбалансы на стороне предложения", - резюмирует он.
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