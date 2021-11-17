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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/pandemiya-1759436788.html
В Кремле прокомментировали продление эпидправил по COVID-19 до 2024 года
В Кремле прокомментировали продление эпидправил по COVID-19 до 2024 года - РИА Новости, 17.11.2021
В Кремле прокомментировали продление эпидправил по COVID-19 до 2024 года
Продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим, сказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:32
2021-11-17T15:28
распространение коронавируса
дмитрий песков
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Такое решение накануне приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.Он добавил, что во многих странах фиксируют резкие скачки заболеваемости, из-за чего срок действия правил увеличили на длительный период, чтобы не делать это многократно."Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение", — заключил Песков.В России обновился максимум смертей от коронавируса за сутки, жертвами инфекции стали 1247 человек. За все время скончались 259 084 пациента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 привитые составляют менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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В московском метро проверяют наличие масок и перчаток
Маски и перчатки в московском метро проверяют и в вагонах. Нарушителям выписывают штрафы.
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дмитрий песков, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:32 17.11.2021 (обновлено: 15:28 17.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали продление эпидправил по COVID-19 до 2024 года

Песков назвал решение о продлении эпидправил по COVID-19 до 2024 года техническим

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Такое решение накануне приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно", — сказал представитель президента.

Он добавил, что во многих странах фиксируют резкие скачки заболеваемости, из-за чего срок действия правил увеличили на длительный период, чтобы не делать это многократно.
"Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение", — заключил Песков.
В России обновился максимум смертей от коронавируса за сутки, жертвами инфекции стали 1247 человек. За все время скончались 259 084 пациента.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 привитые составляют менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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