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Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова

Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова - РИА Новости, 17.11.2021

Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова

Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:30

2021-11-17T20:30

2021-11-17T20:30

тамбовская область

тамбовская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

максим егоров

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ТАМБОВ, 17 ноя – РИА Новости. Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров на всероссийском совещании о подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов", которое прошло в среду в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.По словам врио главы региона, отопительный период в Тамбовской области проходит в штатном режиме. На подготовку было направлено около 400 миллионов рублей."Все работы завершены в срок. Тридцать муниципалитетов получили паспорта готовности", - сказал Егоров.Он уточнил, что полностью готовы к зиме источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива. Программы подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации выполнили на 100 процентов. По итогам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность устранены все повреждения.Он добавил, что для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ области на территории муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций сформированы 218 постоянно-действующих мобильных подразделений. Общее количество привлекаемых работников - 1231 человек, спецтехники - 423 единиц.Егоров также предложил провести федеральный штаб по подготовке регионов ЦФО к отопительному периоду 2022-2023 годов в Тамбовской области. Глава Минэнерго одобрил эту инициативу, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211102/podderzhka-1757444650.html

тамбовская область

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тамбовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, максим егоров