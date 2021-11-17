Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20211117/otoplenie-1759545686.html
Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова
Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова - РИА Новости, 17.11.2021
Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова
Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:30
2021-11-17T20:30
тамбовская область
тамбовская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
жкх
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/14/1555321456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fe5cd91e13a0ddad626012c31fbc2b2.jpg
ТАМБОВ, 17 ноя – РИА Новости. Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров на всероссийском совещании о подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов", которое прошло в среду в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.По словам врио главы региона, отопительный период в Тамбовской области проходит в штатном режиме. На подготовку было направлено около 400 миллионов рублей."Все работы завершены в срок. Тридцать муниципалитетов получили паспорта готовности", - сказал Егоров.Он уточнил, что полностью готовы к зиме источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива. Программы подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации выполнили на 100 процентов. По итогам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность устранены все повреждения.Он добавил, что для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ области на территории муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций сформированы 218 постоянно-действующих мобильных подразделений. Общее количество привлекаемых работников - 1231 человек, спецтехники - 423 единиц.Егоров также предложил провести федеральный штаб по подготовке регионов ЦФО к отопительному периоду 2022-2023 годов в Тамбовской области. Глава Минэнерго одобрил эту инициативу, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211102/podderzhka-1757444650.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/14/1555321456_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f536e50882c3d1b096e1a140cbb722b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, максим егоров
20:30 17.11.2021
 

Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 17 ноя – РИА Новости. Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров на всероссийском совещании о подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов", которое прошло в среду в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.
По словам врио главы региона, отопительный период в Тамбовской области проходит в штатном режиме. На подготовку было направлено около 400 миллионов рублей.
"Все работы завершены в срок. Тридцать муниципалитетов получили паспорта готовности", - сказал Егоров.
Он уточнил, что полностью готовы к зиме источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива. Программы подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации выполнили на 100 процентов. По итогам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность устранены все повреждения.
"Полностью подготовлен к отопительному периоду и жилой фонд области - 3662 многоквартирных дома, подключенных к централизованному теплоснабжению. Согласно существующим нормативам, специалисты Госжилнадзора области провели выборочную проверку многоэтажек, осмотрели треть домов. К следующему отопительному периоду будут проверены 100 процентов многоквартирных домов", - подчеркнул Егоров.
Он добавил, что для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ области на территории муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций сформированы 218 постоянно-действующих мобильных подразделений. Общее количество привлекаемых работников - 1231 человек, спецтехники - 423 единиц.
Егоров также предложил провести федеральный штаб по подготовке регионов ЦФО к отопительному периоду 2022-2023 годов в Тамбовской области. Глава Минэнерго одобрил эту инициативу, заключили в пресс-службе.
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 19:30Тамбовская область
Тамбовских производителей сахара и масла поддержат еще на 112 млн рублей
 
Тамбовская областьТамбовская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЖКХМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
Лента новостейМолния
"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект