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Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова
Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова - РИА Новости, 17.11.2021
Максим Егоров: Тамбовская область к отопительному периоду готова
Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:30
2021-11-17T20:30
2021-11-17T20:30
тамбовская область
тамбовская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
жкх
максим егоров
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ТАМБОВ, 17 ноя – РИА Новости. Все 30 муниципалитетов Тамбовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров на всероссийском совещании о подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов", которое прошло в среду в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.По словам врио главы региона, отопительный период в Тамбовской области проходит в штатном режиме. На подготовку было направлено около 400 миллионов рублей."Все работы завершены в срок. Тридцать муниципалитетов получили паспорта готовности", - сказал Егоров.Он уточнил, что полностью готовы к зиме источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива. Программы подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации выполнили на 100 процентов. По итогам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность устранены все повреждения.Он добавил, что для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ области на территории муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций сформированы 218 постоянно-действующих мобильных подразделений. Общее количество привлекаемых работников - 1231 человек, спецтехники - 423 единиц.Егоров также предложил провести федеральный штаб по подготовке регионов ЦФО к отопительному периоду 2022-2023 годов в Тамбовской области. Глава Минэнерго одобрил эту инициативу, заключили в пресс-службе.
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тамбовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, максим егоров
ТАМБОВ, 17 ноя – РИА Новости.
Все 30 муниципалитетов Тамбовской области
получили паспорта готовности к отопительному сезону, все работы были завершены в срок, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров
на всероссийском совещании о подготовке к отопительному сезону 2021-2022
годов", которое прошло в среду в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра энергетики РФ
Николая Шульгинова.
По словам врио главы региона, отопительный период в Тамбовской области проходит в штатном режиме. На подготовку было направлено около 400 миллионов рублей.
"Все работы завершены в срок. Тридцать муниципалитетов получили паспорта готовности", - сказал Егоров.
Он уточнил, что полностью готовы к зиме источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива. Программы подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации выполнили на 100 процентов. По итогам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность устранены все повреждения.
"Полностью подготовлен к отопительному периоду и жилой фонд области - 3662 многоквартирных дома, подключенных к централизованному теплоснабжению. Согласно существующим нормативам, специалисты Госжилнадзора области провели выборочную проверку многоэтажек, осмотрели треть домов. К следующему отопительному периоду будут проверены 100 процентов многоквартирных домов", - подчеркнул Егоров.
Он добавил, что для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ области на территории муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций сформированы 218 постоянно-действующих мобильных подразделений. Общее количество привлекаемых работников - 1231 человек, спецтехники - 423 единиц.
Егоров также предложил провести федеральный штаб по подготовке регионов ЦФО к отопительному периоду 2022-2023
годов в Тамбовской области. Глава Минэнерго
одобрил эту инициативу, заключили в пресс-службе.