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МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений
МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений - РИА Новости, 17.11.2021
МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений
Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:38
2021-11-17T16:51
россия
в мире
природный газ
германия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
северный поток — 2
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава британского МИД Лиз Трасс ранее призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока — 2", которое в действительности официально завершилось еще в сентябре. По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".Как отметила на брифинге Захарова, воинственная риторика Лондона в отношении "Северного потока — 2" вызывает недоумение.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
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россия, в мире, природный газ, германия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток — 2
16:38 17.11.2021 (обновлено: 16:51 17.11.2021)
 
МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений

Захарова: Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Честно говоря, такой совет от души, лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителю заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной, а не повторять печальный опыт своих предшественников, которые усердно стремились их демонтировать", - сказала Захарова на брифинге.
Глава британского МИД Лиз Трасс ранее призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока — 2", которое в действительности официально завершилось еще в сентябре. По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".
Как отметила на брифинге Захарова, воинственная риторика Лондона в отношении "Северного потока — 2" вызывает недоумение.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
00:10
В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
 
РоссияВ миреПриродный газГерманияВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСеверный поток — 2
 
 
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