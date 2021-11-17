16:38 17.11.2021 (обновлено: 16:51 17.11.2021)
МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений
Захарова: Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Честно говоря, такой совет от души, лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителю заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной, а не повторять печальный опыт своих предшественников, которые усердно стремились их демонтировать", - сказала Захарова на брифинге.
Глава британского МИД Лиз Трасс ранее призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока — 2", которое в действительности официально завершилось еще в сентябре. По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".
Как отметила на брифинге Захарова, воинственная риторика Лондона в отношении "Северного потока — 2" вызывает недоумение.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.