https://ria.ru/20211117/otnosheniya-1759501183.html

МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений

МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений - РИА Новости, 17.11.2021

МИД призвал Британию заняться нормализацией отношений

Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:38

2021-11-17T16:38

2021-11-17T16:51

россия

в мире

природный газ

германия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

северный поток — 2

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава британского МИД Лиз Трасс ранее призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству "Северного потока — 2", которое в действительности официально завершилось еще в сентябре. По убеждению Трасс, газопровод грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".Как отметила на брифинге Захарова, воинственная риторика Лондона в отношении "Северного потока — 2" вызывает недоумение.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.

https://ria.ru/20211117/aktivnost-1759383808.html

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россия, в мире, природный газ, германия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток — 2