https://ria.ru/20211117/oruzhie-1759418086.html

В Госдуме рекомендовали отклонить поправку в закон "О полиции"

В Госдуме рекомендовали отклонить поправку в закон "О полиции" - РИА Новости, 17.11.2021

В Госдуме рекомендовали отклонить поправку в закон "О полиции"

Из проекта закона "О полиции" убрали пункт о расширении полномочий сотрудников при применении оружия, сообщил заместитель председателя комитета Госдуму по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:22

2021-11-17T11:22

2021-11-17T18:38

общество

оружие

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

эрнест валеев

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Из проекта закона "О полиции" убрали пункт о расширении полномочий сотрудников при применении оружия, сообщил заместитель председателя комитета Госдуму по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.Документ прошел первое чтение в декабре 2020 года. Сейчас полицейские имеют право выстрелить, "если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику <...>, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию". В новой редакции авторы предлагали разрешить им применять оружие при задержании и в тех случаях, когда правонарушитель пробует "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".Среди других нововведений — возможность проникновения стражей порядка в жилые помещения и на земельные участки для задержания злоумышленников, застигнутых на месте преступления. Силовикам также хотят дать право вскрывать автомобили, если внутри без присмотра оставили ребенка, кому-то требуется медицинская помощь или если там заперся подозреваемый. Кроме того, они смогут досматривать граждан, если их заподозрили в краже.

https://ria.ru/20211116/armiya-1759301725.html

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общество, оружие, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, эрнест валеев, россия