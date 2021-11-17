https://ria.ru/20211117/olkhovskaya-1759474952.html

Ольховская: "Восточный порт" – один из самых экологичных на Дальнем Востоке

Ольховская: "Восточный порт" – один из самых экологичных на Дальнем Востоке - РИА Новости, 17.11.2021

Ольховская: "Восточный порт" – один из самых экологичных на Дальнем Востоке

О развитии крупнейшего стивидорного предприятия Дальнего Востока - АО "Восточный Порт", о социальной и экологической политике компании РИА Новости рассказала... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:38

2021-11-17T15:38

2021-11-17T15:38

новости компаний - экономика

интервью

восточный порт

дальний восток

россия

ирина ольховская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759474175_0:159:684:543_1920x0_80_0_0_24738c683d5d59f9f322cf43a9ee3451.jpg

О развитии крупнейшего стивидорного предприятия Дальнего Востока - АО "Восточный Порт", о социальной и экологической политике компании РИА Новости рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская.- Ирина Владимировна, АО "Восточный Порт" – крупнейшее стивидорное предприятие дальневосточного региона. За счет каких решений обеспечивается высокотехнологичная перевалка угля?- "Восточный Порт" можно назвать одним из самых мощных, современных и безопасных специализированных перегрузочных комплексов в акватории Японского моря. В модернизацию производства, внедрение оборудования, обеспечивающего высокую экологическую безопасность и экономическую эффективность, вкладываются значительные средства. Уникальные конкурентные преимущества порта – это, например, многоступенчатая магнитная очистка угля, быстрая загрузка крупнотоннажных судов дедвейтом до 180 тысяч тонн, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника – стакеры, реклаймеры, закрытые вагоноопрокидыватели, судопогрузочные машины, вагоноразмораживатели с инфракрасными излучателями и система крытых конвейерных линий с пересыпными станциями, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля на экспорт. Сегодня доля предприятия среди морских портов Дальневосточного бассейна, специализирующихся на перевалке угля, составляет 25%, и 14 % всего экспорта угля через морские порты России.- "Восточный Порт" делает ставку и на развитие контейнерных перевозок. Какие условия для этого есть сейчас, какие планы разработаны на перспективу?- Сегодня предприятие реализует трёхэтапный инвестпроект создания контейнерного терминала на базе Универсального производственного-перегрузочного комплекса (ППК-1). Проект по перевалке контейнеров стартовал в 2020 году. За прошлый год объем неугольной продукции составил 17200 вагонов. За 9 месяцев 2021 года предприятие обработало 15788 вагонов с металлопродукцией, была осуществлена перевалка 8205 TEU. Сейчас задействовано два причала, мощность составляет 29000 TEU в год. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, мощность комплекса с учетом модернизации и покупки новой техники составит 87600 TEU. Третий этап увеличит мощность до 116 800 TEU. На железнодорожных путях ППК-1 уже формируются контейнерные поезда. Инвестиции в инфраструктуру на втором этапе составят 463 миллиона рублей, на третьем - 346 миллионов рублей. Третий этап предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов для обработки контейнерного потока.Одной из задач является организация максимально оперативного таможенного контроля. С этой целью ведется работа по внедрению Мобильного инспекционно–досмотрового комплекса, который значительно сократит время на досмотр за счет рентгеновского сканирования без вскрытия контейнеров. Планируется приобрести соответствующее ПО для подачи информации о контейнерах в онлайн режиме, что позволит существенно увеличить пропускную способность терминала. Комплекс будет обеспечивать возможность приема и обработки судов до 20 тысяч тонн дедвейта и 25 метров эир драфта.- "Восточный Порт" недавно подписал соглашение с Национальным научным центром морской биологии РАН на Дальнем Востоке об оказании помощи в изучении и сохранении экосистем в заливе Петра Великого. В чем предприятие будет оказывать помощь приморским ученым?- Соглашение предусматривает взаимодействие в части изучения уникальной территориальной группировки тюленя-ларги, обитающей в заливе Петра Великого. Это организация экспедиций, поставка оборудования для организации автономной системы видео-аудио регистрации поведения морских млекопитающих в естественной среде, поставка мобильного модуля для ластоногих млекопитающих, необходимого для содержания взрослых животных с детенышами в период родов и молочного вскармливания, а также реабилитация особей, пострадавших от антропогенного воздействия.Со своей стороны, центр морской биологии готов оказывать методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых стивидорной компанией. "Восточный Порт" регулярно проводит акции, цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для компании и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал "Экомарафон", в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экотуры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году "Экомарафон" проводится уже в 7-й раз.- Как именно обеспечивается экологическая безопасность на территории предприятия?- Принципиальный акцент в своей деятельности АО "Восточный Порт" делает на Комплексную экологическую программу, которую реализует с 2018 года. Компания стала первым угольным терминалом Дальнего Востока, получившим в январе 2018 года сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента". Компания постоянно совершенствует производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации Комплексной экологической программы составляет около 6 миллиардов рублей.В "Восточном Порту" основу системы экологической безопасности составляет комплекс пылеветрозащитных сооружений высотой до 23-х метров и протяжённостью более трех километров. Это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке в настоящее время. При их проектировании были проведены соответствующие исследования, связанные, в том числе, с математическим моделированием розы ветров в бухте Врангеля. Сегодня защитные экраны позволяют обеспечить пылеподавление более, чем на 90%. Дополняют ветрозащиту аспирационные системы, установки "сухого тумана", водного орошения, очистки технических вод, тепловизоры и снегогенераторы. Успешно прошли испытания и внедряются в производство на складских площадях всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам самоходные портальные комплексы с мощными снегогенераторами. Стоит отметить и внедрение новейшей системы пылеподавления на складских машинах, стакерах и реклаймерах на основе мелкодисперсного распыления воды, которая в России установлена только на производственных площадях "Восточного Порта".- Расскажите о социальной политике компании.- АО "Восточный Порт" как лидер стивидорной отрасли страны, грузооборот которого составляет 14% всего морского угольного экспорта РФ в страны АТР, ежегодно входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 миллиарда рублей. Львиная доля этой суммы - более 2,3 миллиарда рублей - пошла в региональный и местный бюджеты. Еще около 600 миллионов составили отчисления во внебюджетные фонды.Сегодня на предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, средняя заработная плата которых на 80% выше, чем в среднем по региону. Социально-трудовые отношения регулируются коллективным договором, условия которого гарантируют действующим и ушедшим на пенсию работникам материальную помощь в случае ее необходимости. Так, например, стивидорная компания оплачивает до 100% стоимости лечения своих сотрудников или недееспособных членов семей сотрудников в случае, если такое лечение не может быть обеспечено полисом ОМС.С самого своего основания предприятие реализует комплексную социальную политику, направленную на рост профессиональных кадров, благополучие семей сотрудников и улучшение социального климата в регионе деятельности. Десятки миллионов рублей в 2020 году были направлены на реализацию жилищной программы, которая позволяет портовикам приобретать жилье без переплаты процентной ставки за ипотеку.АО "Восточный Порт" организует для работников и их детей санаторно-курортного лечение, компенсирует 85% стоимости путевки в свой культурно-оздоровительный центр на берегу Японского моря.Особое внимание уделяется развитию спорта. Среди сотрудников компании есть спортсмены, которые регулярно становятся призерами на региональных и даже международных соревнованиях. Компания оказывает помощь развитию молодёжного спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Находкинском городском округе.Сегодня в процессе реализации находится проект создания круглогодичного ледового спортивного комплекса для жителей поселка. Его площадь составит 3,7 тысячи квадратных метров, а ледовое поле займет 1700 квадратных метров. Кроме трибун на 250 посадочных мест и ледовой площадки, будут обустроены тренажёрный зал, раздевалки, душевые. Здесь разместятся кабинет врача, звукооператорская и судейская. Дневная проходимость комплекса – около тысячи человек.

https://ria.ru/20211116/port-1759326075.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, интервью, восточный порт, дальний восток, россия, ирина ольховская