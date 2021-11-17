https://ria.ru/20211117/obvinenie-1759464761.html

Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневскому предъявили обвинение

Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневскому предъявили обвинение - РИА Новости, 17.11.2021

Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневскому предъявили обвинение

Врио заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому предъявлено обвинение по делу о получении взятки, сообщил Октябрьский районный суд... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:31

2021-11-17T14:31

2021-11-17T14:35

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Врио заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому предъявлено обвинение по делу о получении взятки, сообщил Октябрьский районный суд Владимира, который в среду рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновника."В Октябрьский районный суд города Владимира поступило ходатайство следователя по особо важным делам... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вишневского Григория Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.СК РФ во вторник сообщил, что в отношении Вишневского возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, с августа по ноябрь за общее покровительство он получил 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки Вишневский был задержан.Вишневский был назначен врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта, когда регион возглавлял Владимир Сипягин, который в октябре подал в отставку после избрания депутатом Госдумы.В мае в отношении еще одного заместителя губернатора Владимирской области из команды Сипягина - Романа Годунина – СК возбудил дело о подстрекательстве и пособничестве к картельному сговору. Оно было связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211116/zaderzhanie-1759321288.html

владимирская область

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происшествия, владимирская область