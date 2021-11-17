https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759446499.html

Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА

Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА - РИА Новости, 17.11.2021

Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА

Три роддома участвуют в пилотном проекте по скринингу новорожденных, уже выявлено три случая спинальной мышечной атрофии, сообщил заведующий лабораторией... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:09

2021-11-17T13:09

2021-11-17T13:09

общество

здоровье - общество

александр поляков

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Три роддома участвуют в пилотном проекте по скринингу новорожденных, уже выявлено три случая спинальной мышечной атрофии, сообщил заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ) Александр Поляков."У нас появился пилотный проект на скринингу новорожденных, три роддома в нем участвуют. Я подготовил цифры на 1 ноября 2021 года... нами проанализировано 20 854 образца и выявлено три случая спинальной мышечной атрофии", - сказал Поляков на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии.Он отметил, что стоит ожидать около 200-210 новорожденных в год в России со спинальной мышечной атрофией.

https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759441714.html

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