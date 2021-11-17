https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759446499.html
Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА
Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА - РИА Новости, 17.11.2021
Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА
Три роддома участвуют в пилотном проекте по скринингу новорожденных, уже выявлено три случая спинальной мышечной атрофии, сообщил заведующий лабораторией... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:09
2021-11-17T13:09
2021-11-17T13:09
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александр поляков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Три роддома участвуют в пилотном проекте по скринингу новорожденных, уже выявлено три случая спинальной мышечной атрофии, сообщил заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ) Александр Поляков."У нас появился пилотный проект на скринингу новорожденных, три роддома в нем участвуют. Я подготовил цифры на 1 ноября 2021 года... нами проанализировано 20 854 образца и выявлено три случая спинальной мышечной атрофии", - сказал Поляков на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии.Он отметил, что стоит ожидать около 200-210 новорожденных в год в России со спинальной мышечной атрофией.
https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759441714.html
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общество, здоровье - общество, александр поляков, россия
Генетик рассказал о проекте по скринингу новорожденных на СМА
Генетик Поляков: три роддома участвуют в проекте по скринингу новорожденных на СМА