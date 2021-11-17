https://ria.ru/20211117/nato-1759499574.html
НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД
НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2021
НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД
НАТО имеет целую программу по закреплению в Центральной Азии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:33
2021-11-17T16:33
2021-11-17T16:54
в мире
нато
центральная азия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. НАТО имеет целую программу по закреплению в Центральной Азии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В планах (у НАТО - ред.) имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии. Просто такая практическая мечта", - сказала Захарова на брифинге, добавив, что альянс уже давно превратился в инструмент продвижения геополитических интересов.
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в мире, нато, центральная азия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:33 17.11.2021 (обновлено: 16:54 17.11.2021)
НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД
Захарова: НАТО имеет целую программу по закреплению в Центральной Азии