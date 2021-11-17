https://ria.ru/20211117/nato-1759499574.html

НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД

НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2021

НАТО планирует закрепиться в Центральной Азии, заявили в МИД

НАТО имеет целую программу по закреплению в Центральной Азии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:33

2021-11-17T16:33

2021-11-17T16:54

в мире

нато

центральная азия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. НАТО имеет целую программу по закреплению в Центральной Азии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В планах (у НАТО - ред.) имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии. Просто такая практическая мечта", - сказала Захарова на брифинге, добавив, что альянс уже давно превратился в инструмент продвижения геополитических интересов.

https://ria.ru/20211117/evropa-1759500358.html

центральная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, центральная азия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова