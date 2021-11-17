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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211117/napominanie-1759439033.html
Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону
Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону - РИА Новости, 17.11.2021
Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону
Пациентам в Подмосковье, имеющим онкологические заболевания, будут автоматически напоминать о визите к врачу по телефону, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:42
2021-11-17T12:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пациентам в Подмосковье, имеющим онкологические заболевания, будут автоматически напоминать о визите к врачу по телефону, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, в регионе работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи, где жителям Подмосковья доступны ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов.Ранее министр сообщила, что всего в Московской области порядка 220 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. По ее словам, благодаря увеличению числа центров амбулаторной онкопомощи, доступность онколога сократилась с пяти дней до одного.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
12:42 17.11.2021
 

Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону. Архивное фото
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пациентам в Подмосковье, имеющим онкологические заболевания, будут автоматически напоминать о визите к врачу по телефону, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В Московской области запущен автодозвон с приглашением на прием к врачу-онкологу пациентов, имеющих онкологические заболевания. Звонок поступает с номера 8 (498) 602-31-35", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в регионе работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи, где жителям Подмосковья доступны ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов.
"Пациентам, имеющим в анамнезе онкологические заболевания, важно регулярно проходить профилактические осмотры и наблюдаться у лечащего врача. Это позволит контролировать состояние здоровья и оперативно выявить развитие патологических процессов. Всего планируется обзвонить порядка 15 тысяч пациентов", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
Ранее министр сообщила, что всего в Московской области порядка 220 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. По ее словам, благодаря увеличению числа центров амбулаторной онкопомощи, доступность онколога сократилась с пяти дней до одного.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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