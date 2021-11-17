Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пациентам в Подмосковье, имеющим онкологические заболевания, будут автоматически напоминать о визите к врачу по телефону, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В Московской области запущен автодозвон с приглашением на прием к врачу-онкологу пациентов, имеющих онкологические заболевания. Звонок поступает с номера 8 (498) 602-31-35", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в регионе работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи, где жителям Подмосковья доступны ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов.
"Пациентам, имеющим в анамнезе онкологические заболевания, важно регулярно проходить профилактические осмотры и наблюдаться у лечащего врача. Это позволит контролировать состояние здоровья и оперативно выявить развитие патологических процессов. Всего планируется обзвонить порядка 15 тысяч пациентов", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
Ранее министр сообщила, что всего в Московской области порядка 220 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. По ее словам, благодаря увеличению числа центров амбулаторной онкопомощи, доступность онколога сократилась с пяти дней до одного.