https://ria.ru/20211117/napominanie-1759439033.html

Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону

Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону - РИА Новости, 17.11.2021

Онкопациентам в Подмосковье будут напоминать о визите к врачу по телефону

Пациентам в Подмосковье, имеющим онкологические заболевания, будут автоматически напоминать о визите к врачу по телефону, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:42

2021-11-17T12:42

2021-11-17T12:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пациентам в Подмосковье, имеющим онкологические заболевания, будут автоматически напоминать о визите к врачу по телефону, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, в регионе работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи, где жителям Подмосковья доступны ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов.Ранее министр сообщила, что всего в Московской области порядка 220 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. По ее словам, благодаря увеличению числа центров амбулаторной онкопомощи, доступность онколога сократилась с пяти дней до одного.

https://ria.ru/20211011/onkopomosch-1754019456.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), здоровье - общество