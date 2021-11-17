https://ria.ru/20211117/murashko-1759480885.html
В России разработали генетические тесты на ДНК опухолей
В России разработали генетические тесты на ДНК опухолей - РИА Новости, 17.11.2021
В России разработали генетические тесты на ДНК опухолей
Генетические тесты, которые позволяют обнаруживать ДНК опухолей в крови человека без медицинского вмешательства, уже разработаны в России, сообщил глава... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:25
2021-11-17T15:25
2021-11-17T15:25
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генетические тесты, которые позволяют обнаруживать ДНК опухолей в крови человека без медицинского вмешательства, уже разработаны в России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20211117/putin-1759459998.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
В России разработали генетические тесты на ДНК опухолей
Мурашко: разработаны генетические тесты, которые позволяют определять ДНК опухолей