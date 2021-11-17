https://ria.ru/20211117/moshenniki-1759385127.html
Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах - РИА Новости, 17.11.2021
Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
Мошенники чаще всего не придумывают новые технологии кражи данных, а обновляют используемые скрипты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:15
2021-11-17T03:15
2021-11-17T03:15
общество
технологии
мошенничество
россия
вячеслав касимов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мошенники чаще всего не придумывают новые технологии кражи данных, а обновляют используемые скрипты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.При этом, по словам специалиста, чаще всего данные попадают к мошенникам от самих пользователей.По его мнению, источником данных россиян также часто становятся некрупные интернет-магазины, которые не уделяют должного внимания кибербезопасности. Что касается банков, обратил внимание Касимов, то они используют сервис фрод-мониторинга, защищающий от мошенников, в том числе фрод-мониторинг, нацеленный на защиту людей преклонного возраста, которые, как правило, и попадают в руки киберпреступников.Собеседник агентства напомнил сохранять бдительность, не раскрывать секретную информацию с указанием пин-кодов, номера карты, имени владельца, CVV, СМС-кодов, а также верифицировать все внешние звонки с вопросами о платежах и счетах.
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общество, технологии, мошенничество, россия, вячеслав касимов
Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
Специалист Касимов: мошенники берут данные о россиянах от некрупных интернет-магазинов
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мошенники
чаще всего не придумывают новые технологии кражи данных, а обновляют используемые скрипты, рассказал в беседе с агентством "Прайм
" директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
При этом, по словам специалиста, чаще всего данные попадают к мошенникам от самих пользователей.
"Усыпляя бдительность, мошенники используют подмену номера, более того, сегодня они научились подменять номер дважды, в результате чего настоящий номер не может определить даже сотовый оператор", — указал эксперт.
По его мнению, источником данных россиян также часто становятся некрупные интернет-магазины, которые не уделяют должного внимания кибербезопасности. Что касается банков, обратил внимание Касимов, то они используют сервис фрод-мониторинга, защищающий от мошенников, в том числе фрод-мониторинг, нацеленный на защиту людей преклонного возраста, которые, как правило, и попадают в руки киберпреступников.
Собеседник агентства напомнил сохранять бдительность, не раскрывать секретную информацию с указанием пин-кодов, номера карты, имени владельца, CVV, СМС-кодов, а также верифицировать все внешние звонки с вопросами о платежах и счетах.