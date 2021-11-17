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Мосгорсуд перенес отбор присяжных по делу Арашуковых из-за эвакуации
Мосгорсуд перенес отбор присяжных по делу Арашуковых из-за эвакуации - РИА Новости, 17.11.2021
Мосгорсуд перенес отбор присяжных по делу Арашуковых из-за эвакуации
Мосгорсуд в пятый раз не смог отобрать кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:56
2021-11-17T16:56
происшествия
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
рауф арашуков
дело клана арашуковых
рауль арашуков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в пятый раз не смог отобрать кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля – на сей раз из-за сообщения о "минировании"."Пришло достаточное количество кандидатов, но мы даже не успели начать - заседание отложили на 19 ноября в связи с эвакуацией из-за угрозы "минирования", - сказал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.Информацию об эвакуации агентству подтвердили в Мосгорсуде.В прошлый раз заседание было отложено из-за подозрения на ковид у одного из фигурантов дела Гузера Хашукаева.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
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происшествия, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, рауф арашуков, дело клана арашуковых, рауль арашуков
16:56 17.11.2021
 
Мосгорсуд перенес отбор присяжных по делу Арашуковых из-за эвакуации

Мосгорсуд отложил отбор присяжных по делу Арашуковых из-за сообщения о минировании здания

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в пятый раз не смог отобрать кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля – на сей раз из-за сообщения о "минировании".
"Пришло достаточное количество кандидатов, но мы даже не успели начать - заседание отложили на 19 ноября в связи с эвакуацией из-за угрозы "минирования", - сказал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Информацию об эвакуации агентству подтвердили в Мосгорсуде.
В прошлый раз заседание было отложено из-за подозрения на ковид у одного из фигурантов дела Гузера Хашукаева.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 18:41
Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свиданий с женой
Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФРауф АрашуковДело клана АрашуковыхРауль Арашуков
 
 
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