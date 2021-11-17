Мосгорсуд перенес отбор присяжных по делу Арашуковых из-за эвакуации
Мосгорсуд отложил отбор присяжных по делу Арашуковых из-за сообщения о минировании здания
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в пятый раз не смог отобрать кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля – на сей раз из-за сообщения о "минировании".
"Пришло достаточное количество кандидатов, но мы даже не успели начать - заседание отложили на 19 ноября в связи с эвакуацией из-за угрозы "минирования", - сказал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Информацию об эвакуации агентству подтвердили в Мосгорсуде.
В прошлый раз заседание было отложено из-за подозрения на ковид у одного из фигурантов дела Гузера Хашукаева.
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Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.