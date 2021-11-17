https://ria.ru/20211117/mosgorsud-1759483668.html

Мосгорсуд признал законным отказ в иске КПРФ по онлайн-голосованию

Мосгорсуд признал законным отказ в иске КПРФ по онлайн-голосованию - РИА Новости, 17.11.2021

Мосгорсуд признал законным отказ в иске КПРФ по онлайн-голосованию

Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска коммуниста Валерия Рашкина, оспаривающего итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на одном из РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:41

2021-11-17T15:41

2021-11-17T15:41

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска коммуниста Валерия Рашкина, оспаривающего итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на одном из столичных участков на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в суде.Всего в суд было подано 32 иска - от самой партии, ее кандидатов и самовыдвиженцев. Все были отклонены. Истцы подали апелляционные жалобы, теперь выводы о законности этих решений предстоит сделать Мосгорсуду. Первой была рассмотрена жалоба Рашкина."Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит является не юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/kprf-1752153435.html

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политика, москва, владимир путин, алексей венедиктов (журналист), валерий рашкин, госдума рф, лдпр, россия