https://ria.ru/20211117/migranty-1759535332.html
МИД назвал намерения Польши подключить НАТО к ситуации с беженцами опасными
МИД назвал намерения Польши подключить НАТО к ситуации с беженцами опасными - РИА Новости, 17.11.2021
МИД назвал намерения Польши подключить НАТО к ситуации с беженцами опасными
Намерения Польши подключить НАТО к решению миграционного кризиса на границе с Белоруссией провокационны и опасны, могут привести к эскалации, сказала... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:05
2021-11-17T19:05
2021-11-17T19:05
в мире
белоруссия
минск
польша
нато
мария захарова
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Намерения Польши подключить НАТО к решению миграционного кризиса на границе с Белоруссией провокационны и опасны, могут привести к эскалации, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Польши Анджея Дуды заявил, что союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
https://ria.ru/20211117/krizis-1759525210.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, нато, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
МИД назвал намерения Польши подключить НАТО к ситуации с беженцами опасными
МИД: намерения Польши подключить НАТО к решению миграционного кризиса опасны