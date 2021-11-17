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В логистическом центре "Брузги" разместили более тысячи мигрантов
В логистическом центре "Брузги" разместили более тысячи мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021
В логистическом центре "Брузги" разместили более тысячи мигрантов
Более тысячи ближневосточных мигрантов размещены в логистическом центре "Брузги" возле белорусско-польской границы, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:53
2021-11-17T11:53
2021-11-17T12:09
мигранты
в мире
белоруссия
польша
красный крест
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Более тысячи ближневосточных мигрантов размещены в логистическом центре "Брузги" возле белорусско-польской границы, сообщил РИА Новости председатель Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.Белорусские военные и волонтеры доставили мигрантам завтрак - горячую кашу, сладости и воду, в том числе горячий чай, консервы, кондитерские изделия. За едой выстроилась длинная очередь из сотен человек.Во второй половине дня среды белорусские депутаты и волонтеры Красного Креста посетят лагерь вблизи границ в лесу, где остаются беженцы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T11:53
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мигранты, в мире, белоруссия, польша, красный крест, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:53 17.11.2021 (обновлено: 12:09 17.11.2021)
В логистическом центре "Брузги" разместили более тысячи мигрантов
Белорусский Красный Крест: в логистическом центре "Брузги" находятся 1007 мигрантов