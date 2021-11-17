https://ria.ru/20211117/migranty-1759420976.html

В белорусском Красном Кресте предположили, где расселят мигрантов

В белорусском Красном Кресте предположили, где расселят мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021

В белорусском Красном Кресте предположили, где расселят мигрантов

Ближневосточных мигрантов, которые уже больше недели живут на белорусско-польской границе, могут принять белорусские санатории и базы отдыха, сообщил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:35

2021-11-17T11:35

2021-11-17T11:35

в мире

белоруссия

здоровье - общество

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Ближневосточных мигрантов, которые уже больше недели живут на белорусско-польской границе, могут принять белорусские санатории и базы отдыха, сообщил журналистам председатель Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов."Санатории, дома отдыха", - сказал он, отвечая на вопрос, куда могут вывезти мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии