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Комиссия одобрила идею о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей
Комиссия одобрила идею о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей - РИА Новости, 17.11.2021
Комиссия одобрила идею о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:08
2021-11-17T11:08
общество
тверская область
владимир груздев
правительство рф
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, в соответствии с которым отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут выдавать маткапитал с 2022 года. Нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, на данный момент, если ребенок от суррогатной матери, и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.Груздев, комментируя данную инициативу, отметил, что материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью."Подготовленный проект предусматривает, что в том случае, если мужчина в установленном порядке признан единственным родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери, он получит право на материнский капитал. Распространяется право на материнский капитал и на ситуации, когда мужчина растит детей от суррогатной матери вместе с супругой, усыновившей их", – сказал Груздев.По его расчетам, сейчас на материнский капитал претендуют 19 мужчин. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тысяч рублей. "Таким образом, в случае принятия данной инициативы расходы бюджета на первоначальном этапе составят 10,4 миллиона рублей", – отметил председатель правления АЮР.Он пояснил, что инициатива разработана после постановления Конституционного суда России. Туда обратился житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. В их свидетельствах о рождении в графе "Мать" поставлен прочерк.Позднее он женился и женщина усыновила детей. Однако в получении маткапитала ей отказали."Выяснилось, что существует правовой пробел: так как женщина усыновила своих пасынков, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины – единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью", – пояснил Груздев.Конституционный суд РФ признал такое положение вещей не соответствующим основному закону.
https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html
https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html
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общество, тверская область, владимир груздев, правительство рф, россия
11:08 17.11.2021
 
Комиссия одобрила идею о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей

Правкомиссия одобрила инициативу о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей

© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / osons163
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, в соответствии с которым отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут выдавать маткапитал с 2022 года. Нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, на данный момент, если ребенок от суррогатной матери, и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.
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Груздев, комментируя данную инициативу, отметил, что материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью.
"Подготовленный проект предусматривает, что в том случае, если мужчина в установленном порядке признан единственным родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери, он получит право на материнский капитал. Распространяется право на материнский капитал и на ситуации, когда мужчина растит детей от суррогатной матери вместе с супругой, усыновившей их", – сказал Груздев.
По его расчетам, сейчас на материнский капитал претендуют 19 мужчин. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тысяч рублей. "Таким образом, в случае принятия данной инициативы расходы бюджета на первоначальном этапе составят 10,4 миллиона рублей", – отметил председатель правления АЮР.
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Он пояснил, что инициатива разработана после постановления Конституционного суда России. Туда обратился житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. В их свидетельствах о рождении в графе "Мать" поставлен прочерк.
Позднее он женился и женщина усыновила детей. Однако в получении маткапитала ей отказали.
"Выяснилось, что существует правовой пробел: так как женщина усыновила своих пасынков, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины – единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью", – пояснил Груздев.
Конституционный суд РФ признал такое положение вещей не соответствующим основному закону.
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ОбществоТверская областьВладимир ГруздевПравительство РФРоссия
 
 
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