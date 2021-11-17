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В Европе испугались "маразматичного поведения" США
Европейский аналитик предупредил, чем грозит миру "маразм США" - РИА Новости, 17.11.2021
В Европе испугались "маразматичного поведения" США
Американские политики форсируют наступление кризиса, который может перерасти в вооруженный конфликт, заявил чешский военный аналитик Ярослав Штефец в беседе с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:04
2021-11-17T20:16
в мире
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европа
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россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американские политики форсируют наступление кризиса, который может перерасти в вооруженный конфликт, заявил чешский военный аналитик Ярослав Штефец в беседе с порталом Parlamentní listy."(Кризис. — Прим. ред.) совершенно неизбежен для всего Запада. Не только для Европы, но и для Соединенных Штатов и других стран, которые погрузились в невероятный маразм как в экономике, так и в том, что касается собственной идентичности, этики, политики и демократии как таковой", — сказал он.Ситуацию на мировой арене эксперт охарактеризовал как "опасную". По его мнению, угроза возникновения конфликта настолько же реальна, как во времена Карибского кризиса в 1962 году."Для Европы это обернется уничтожением значительной ее части. Для США же это прекрасная возможность инвестиций и сохранения страны за счет экономического роста", — предположил Штефец.Россия неоднократно выражал обеспокоенность по поводу передвижения солдат и техники НАТО близ своих границ. В Москве заявляли, что не приемлют провокаций, и подчеркивали, что со своей стороны не намерены вступать в вооруженный конфликт и ни для кого не несут угрозы.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211117/ugroza-1759478638.html
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в мире, сша, европа, евросоюз, нато, россия
18:04 17.11.2021 (обновлено: 20:16 17.11.2021)
 
Европейский аналитик предупредил, чем грозит миру "маразм США"

Чешский аналитик Штефец: маразм США может привести к уничтожению Европы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американские политики форсируют наступление кризиса, который может перерасти в вооруженный конфликт, заявил чешский военный аналитик Ярослав Штефец в беседе с порталом Parlamentní listy.
"(Кризис. — Прим. ред.) совершенно неизбежен для всего Запада. Не только для Европы, но и для Соединенных Штатов и других стран, которые погрузились в невероятный маразм как в экономике, так и в том, что касается собственной идентичности, этики, политики и демократии как таковой", — сказал он.
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Ситуацию на мировой арене эксперт охарактеризовал как "опасную". По его мнению, угроза возникновения конфликта настолько же реальна, как во времена Карибского кризиса в 1962 году.
"Для Европы это обернется уничтожением значительной ее части. Для США же это прекрасная возможность инвестиций и сохранения страны за счет экономического роста", — предположил Штефец.
Россия неоднократно выражал обеспокоенность по поводу передвижения солдат и техники НАТО близ своих границ. В Москве заявляли, что не приемлют провокаций, и подчеркивали, что со своей стороны не намерены вступать в вооруженный конфликт и ни для кого не несут угрозы.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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Названа страна, которая провоцирует большую войну Запада с Россией
 
В миреСШАЕвропаЕвросоюзНАТОРоссия
 
 
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