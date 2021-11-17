https://ria.ru/20211117/lechenie-1759474378.html

Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами

Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами - РИА Новости, 17.11.2021

Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами

Внедрение терапии онколитическими вирусами могло бы помочь трети пациентов с раком молочной железы и глиобластомой, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:11

2021-11-17T15:11

2021-11-17T15:11

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99293/81/992938152_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6a3c2169af4baeb2013167e709d03743.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Внедрение терапии онколитическими вирусами могло бы помочь трети пациентов с раком молочной железы и глиобластомой, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Кроме того, центром изучены четыре новых онколитических вируса, активных против клеток рака молочной железы и глиобластомы. На основании пилотных клинических исследований и международного опыта можно ожидать, что широкое внедрение терапии такими вирусами могло бы помочь почти трети пациентов, а это порядка 10 тысяч нуждающихся граждан", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20211108/minzdrav-1758064769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия