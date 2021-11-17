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Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами
Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами - РИА Новости, 17.11.2021
Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами
Внедрение терапии онколитическими вирусами могло бы помочь трети пациентов с раком молочной железы и глиобластомой, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:11
2021-11-17T15:11
2021-11-17T15:11
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татьяна голикова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Внедрение терапии онколитическими вирусами могло бы помочь трети пациентов с раком молочной железы и глиобластомой, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Кроме того, центром изучены четыре новых онколитических вируса, активных против клеток рака молочной железы и глиобластомы. На основании пилотных клинических исследований и международного опыта можно ожидать, что широкое внедрение терапии такими вирусами могло бы помочь почти трети пациентов, а это порядка 10 тысяч нуждающихся граждан", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20211108/minzdrav-1758064769.html
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
Голикова рассказала о разработках по терапии онколитическими вирусами
Голикова: терапия вирусами может помочь пациентам с раком молочной железы и глиобластомой