https://ria.ru/20211117/kuban-1759515628.html
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2021
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей
Власти Краснодарского края хотят привлечь в экономику региона 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:33
2021-11-17T17:33
2021-11-17T17:33
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края хотят привлечь в экономику региона 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, сообщает краевая администрация."Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно Стратегии развития региона до 2030 года, мы планируем привлечь в экономику 13 триллионов инвестиций", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По его словам, это "высокие, но достижимые цели". "Для их реализации важно четко и пошагово придерживаться разработанной концепции, наращивать частные вложения", – заключил глава края."Согласно концепции, ежегодно объем инвестиций в экономику Кубани должен составлять не менее 23% ВРП. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки: в 2021 году он составит 18,6%", - уточнили в администрации региона. Губернатор отметил, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста уже сегодня краю необходимо привлекать дополнительные средства.Пошаговую концепцию подготовили представители АО "Стратеджи Партнерс Групп" совместно с отраслевыми министерствами, представителями бизнеса и экспертами. Были разработаны "дорожные карты" и выбраны три ключевых направления: промышленность, туризм и IT-сфера. Концепция содержит детальный перечень сегментов для инвесторов, пул потенциальных предпринимателей, а также конкретные мероприятия улучшения деловой среды в регионе."Муниципальные команды должны первыми включаться в эту работу. От нее зависит развитие каждого города и района. В результате мы создадим комфортные условия для инвесторов, каких нет ни в одном регионе, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию края", – заявил Кондратьев.
https://ria.ru/20211111/kuban-1758647624.html
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РИА Новости
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 трлн рублей инвестиций до 2030 года
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости.
Власти Краснодарского края
хотят привлечь в экономику региона 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, сообщает краевая администрация.
"Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно Стратегии развития региона до 2030 года, мы планируем привлечь в экономику 13 триллионов инвестиций", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева
.
По его словам, это "высокие, но достижимые цели". "Для их реализации важно четко и пошагово придерживаться разработанной концепции, наращивать частные вложения", – заключил глава края.
"Согласно концепции, ежегодно объем инвестиций в экономику Кубани должен составлять не менее 23% ВРП. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки: в 2021 году он составит 18,6%", - уточнили в администрации региона. Губернатор отметил, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста уже сегодня краю необходимо привлекать дополнительные средства.
Пошаговую концепцию подготовили представители АО "Стратеджи Партнерс Групп" совместно с отраслевыми министерствами, представителями бизнеса и экспертами. Были разработаны "дорожные карты" и выбраны три ключевых направления: промышленность, туризм и IT-сфера. Концепция содержит детальный перечень сегментов для инвесторов, пул потенциальных предпринимателей, а также конкретные мероприятия улучшения деловой среды в регионе.
"Муниципальные команды должны первыми включаться в эту работу. От нее зависит развитие каждого города и района. В результате мы создадим комфортные условия для инвесторов, каких нет ни в одном регионе, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию края", – заявил Кондратьев.