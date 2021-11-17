Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211117/kuban-1759515628.html
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2021
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей
Власти Краснодарского края хотят привлечь в экономику региона 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:33
2021-11-17T17:33
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края хотят привлечь в экономику региона 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, сообщает краевая администрация."Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно Стратегии развития региона до 2030 года, мы планируем привлечь в экономику 13 триллионов инвестиций", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По его словам, это "высокие, но достижимые цели". "Для их реализации важно четко и пошагово придерживаться разработанной концепции, наращивать частные вложения", – заключил глава края."Согласно концепции, ежегодно объем инвестиций в экономику Кубани должен составлять не менее 23% ВРП. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки: в 2021 году он составит 18,6%", - уточнили в администрации региона. Губернатор отметил, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста уже сегодня краю необходимо привлекать дополнительные средства.Пошаговую концепцию подготовили представители АО "Стратеджи Партнерс Групп" совместно с отраслевыми министерствами, представителями бизнеса и экспертами. Были разработаны "дорожные карты" и выбраны три ключевых направления: промышленность, туризм и IT-сфера. Концепция содержит детальный перечень сегментов для инвесторов, пул потенциальных предпринимателей, а также конкретные мероприятия улучшения деловой среды в регионе."Муниципальные команды должны первыми включаться в эту работу. От нее зависит развитие каждого города и района. В результате мы создадим комфортные условия для инвесторов, каких нет ни в одном регионе, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию края", – заявил Кондратьев.
https://ria.ru/20211111/kuban-1758647624.html
https://ria.ru/20211108/kuban-1758140910.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
17:33 17.11.2021
 
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей

Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 трлн рублей инвестиций до 2030 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края хотят привлечь в экономику региона 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, сообщает краевая администрация.
"Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно Стратегии развития региона до 2030 года, мы планируем привлечь в экономику 13 триллионов инвестиций", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Уборка винограда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 20:13Краснодарский край
Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки
По его словам, это "высокие, но достижимые цели". "Для их реализации важно четко и пошагово придерживаться разработанной концепции, наращивать частные вложения", – заключил глава края.
"Согласно концепции, ежегодно объем инвестиций в экономику Кубани должен составлять не менее 23% ВРП. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки: в 2021 году он составит 18,6%", - уточнили в администрации региона. Губернатор отметил, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста уже сегодня краю необходимо привлекать дополнительные средства.
Пошаговую концепцию подготовили представители АО "Стратеджи Партнерс Групп" совместно с отраслевыми министерствами, представителями бизнеса и экспертами. Были разработаны "дорожные карты" и выбраны три ключевых направления: промышленность, туризм и IT-сфера. Концепция содержит детальный перечень сегментов для инвесторов, пул потенциальных предпринимателей, а также конкретные мероприятия улучшения деловой среды в регионе.
"Муниципальные команды должны первыми включаться в эту работу. От нее зависит развитие каждого города и района. В результате мы создадим комфортные условия для инвесторов, каких нет ни в одном регионе, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию края", – заявил Кондратьев.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 22:47Краснодарский край
На Кубани снизилось количество безработных на 83% за год
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану