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Краснодарский край
https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759544526.html
На Кубани создадут ассоциацию патриотических клубов казачьего войска
На Кубани создадут ассоциацию патриотических клубов казачьего войска - РИА Новости, 17.11.2021
На Кубани создадут ассоциацию патриотических клубов казачьего войска
Власти Краснодарского края создадут ассоциацию военно-патриотических и спортивных клубов Кубанского казачьего войска, сообщает администрация региона. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:19
2021-11-17T20:19
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края создадут ассоциацию военно-патриотических и спортивных клубов Кубанского казачьего войска, сообщает администрация региона."При обществах Кубанского казачьего войска работает 134 клуба, в которых на постоянной основе занимаются более двух тысяч учеников. Реализуются программы по военно-прикладным видам спорта, самбо, армейскому рукопашному бою, спортивной борьбе. Одна из важных задач – создание единой ассоциации военно-патриотических и военно-спортивных клубов Кубанского казачьего войска", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора, атамана войска Александра Власова.В среду он провел семинар-совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в районных казачьих обществах и отделах. В мероприятии приняли участие атаманы и их заместители, спортивные инструкторы, представители регионального минспорта.По данным региона, формирование ассоциации позволит централизованно развивать такие клубы, улучшить их материально-техническую базу. "Активно развивают спорт в Тимашевском, Калининском, Анапском районных казачьих обществах. Это не только популяризация здорового образа жизни, но и допризывная подготовка молодежи. Уже ввели 26 ставок инструкторов по спорту, в будущем их будет больше", – отметил атаман Кубанского казачьего войска.Отмечается, что в текущем году в войске впервые сформировали ежегодный календарь основных соревнований. В него вошли войсковое первенство по армейскому рукопашному бою, этапы всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи, военно-спортивной игры "Казачий сполох" и слета "Готов к труду и обороне", юношеские спортивные игры.
https://ria.ru/20211117/uganda-1759542841.html
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общество, краснодарский край, россия
20:19 17.11.2021
 
На Кубани создадут ассоциацию патриотических клубов казачьего войска

Ассоциацию патриотических и спортивных клубов казачьего войска создадут на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края создадут ассоциацию военно-патриотических и спортивных клубов Кубанского казачьего войска, сообщает администрация региона.
"При обществах Кубанского казачьего войска работает 134 клуба, в которых на постоянной основе занимаются более двух тысяч учеников. Реализуются программы по военно-прикладным видам спорта, самбо, армейскому рукопашному бою, спортивной борьбе. Одна из важных задач – создание единой ассоциации военно-патриотических и военно-спортивных клубов Кубанского казачьего войска", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора, атамана войска Александра Власова.
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В среду он провел семинар-совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в районных казачьих обществах и отделах. В мероприятии приняли участие атаманы и их заместители, спортивные инструкторы, представители регионального минспорта.
По данным региона, формирование ассоциации позволит централизованно развивать такие клубы, улучшить их материально-техническую базу. "Активно развивают спорт в Тимашевском, Калининском, Анапском районных казачьих обществах. Это не только популяризация здорового образа жизни, но и допризывная подготовка молодежи. Уже ввели 26 ставок инструкторов по спорту, в будущем их будет больше", – отметил атаман Кубанского казачьего войска.
Отмечается, что в текущем году в войске впервые сформировали ежегодный календарь основных соревнований. В него вошли войсковое первенство по армейскому рукопашному бою, этапы всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи, военно-спортивной игры "Казачий сполох" и слета "Готов к труду и обороне", юношеские спортивные игры.
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