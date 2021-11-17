https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759544209.html
На Кубани по нацпроекту открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах
На Кубани по нацпроекту открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах - РИА Новости, 17.11.2021
На Кубани по нацпроекту открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах
Власти Краснодарского края по нацпроекту "Образование" в текущем году открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:15
2021-11-17T20:15
2021-11-17T20:15
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края по нацпроекту "Образование" в текущем году открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах региона, сообщает краевая администрация."В текущем году по нацпроекту уже открыли 17 современных мастерских в восьми колледжах и техникумах Краснодарского края. До конца декабря планируется создать и оборудовать еще семь мастерских в четырех учреждениях", - говорится в сообщении.Так, например, в Ейском полипрофильном колледже появились четыре мастерские по четырем направлениям: сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельхозмашин, ландшафтный дизайн. По данным администрации, на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт аудиторий направили около 60 миллионов рублей."В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" организовали 21 рабочее место, приобрели 743 единицы и комплектов учебно-лабораторного и производственного оборудования. Оснащение соответствует международным стандартам и позволит готовить высококвалифицированных специалистов по перспективным профессиям", - уточнили в ведомстве, добавив, что в распоряжении студентов теперь есть гидропонные установки, слесарные верстаки, диагностические сканеры, тестеры. Кроме того, были закуплены тракторы, экскаватор-погрузчик и оборотный плуг.
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общество, краснодарский край, краснодар, россия
На Кубани по нацпроекту открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах
Власти Кубани по нацпроекту открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах
КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
по нацпроекту "Образование" в текущем году открыли 17 мастерских в колледжах и техникумах региона, сообщает краевая администрация.
"В текущем году по нацпроекту уже открыли 17 современных мастерских в восьми колледжах и техникумах Краснодарского края. До конца декабря планируется создать и оборудовать еще семь мастерских в четырех учреждениях", - говорится в сообщении.
Так, например, в Ейском полипрофильном колледже появились четыре мастерские по четырем направлениям: сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельхозмашин, ландшафтный дизайн. По данным администрации, на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт аудиторий направили около 60 миллионов рублей.
"В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" организовали 21 рабочее место, приобрели 743 единицы и комплектов учебно-лабораторного и производственного оборудования. Оснащение соответствует международным стандартам и позволит готовить высококвалифицированных специалистов по перспективным профессиям", - уточнили в ведомстве, добавив, что в распоряжении студентов теперь есть гидропонные установки, слесарные верстаки, диагностические сканеры, тестеры. Кроме того, были закуплены тракторы, экскаватор-погрузчик и оборотный плуг.