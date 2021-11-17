https://ria.ru/20211117/kovid-1759322535.html

Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19

Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19

Американские ученые, применив методы машинного обучения, построили трехмерные модели белковых взаимодействий между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами для... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T04:00

2021-11-17T04:00

2021-11-17T04:00

наука

сша

здоровье

биология

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603508820_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_709febd8435b799fa097dcf7b6294a58.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американские ученые, применив методы машинного обучения, построили трехмерные модели белковых взаимодействий между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами для более чем пяти тысяч млекопитающих. Авторы отобрали около 500 видов, которые могут заразиться и переносить коронавирус и с которыми регулярно контактируют люди. В список вошли, помимо летучих мышей и грызунов, многие дикие животные — объекты охоты, такие как пятнистый олень или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, например, норки, а также домашние кошки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.Вирус SARS-CoV-2 — зоонозный по своей природы. Ученые признают, что для предотвращения новых волн пандемии COVID-19 и появления новых опасных штаммов необходимо поставить под контроль все возможные контакты между животными — потенциальными переносчиками коронавируса — и человеком. Основное препятствие в этой работе — малое количество исследований, оценивающих вероятность распространения вируса в природной среде.Для того, чтобы восполнить этот пробел, исследователи под руководством Барбары Хан (Barbara Han) из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке объединили экологические и биологические характеристики видов с данными трехмерного моделирования белково-белковых взаимодействий вируса с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2) — ключевым рецептором, необходимым для проникновения вируса в клетку. Этот рецептор встречается в клетках большинства позвоночных, однако до сих пор было неизвестно, у каких видов он вступает во взаимодействие с рецептор-связывающим доменом (RBD) шипа вируса SARS-CoV-2, а у каких нет.Метод машинного обучения, который применили авторы, позволил спрогнозировать результат связывания SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 для 5400 видов млекопитающих — на порядок больше, чем было возможно раньше. По результатам анализа ученые отобрали около 500 видов, которые регулярно контактируют с человеком, могут заражаться сами и передавать человеку вирус SARS-CoV-2, то есть могут стать потенциальным резервуаром инфекции.В этот перечень попали в том числе норки, которые уже становились причиной вторичных заражений в Дании и Нидерландах, где SARSCoV-2 переходил от людей к разводимым норкам и обратно к человеку. Опасность заключается в том, что при таком обратном переходе очень высок риск появления новых мутантных штаммов, более агрессивных и менее чувствительных к нейтрализующим антителам и вакцинам.И наоборот, варианты вируса, мутировавшие в человеческой популяции, могут стать опасными для тех видов животных, которые были устойчивы к исходному штамму. Авторы приводят в пример случай, когда два новых варианта коронавируса SARSCoV-2 преодолели видовой барьер и заразили лабораторных мышей, которые не инфицировались во время предыдущих испытаний.Высокий риск заражения и передачи коронавируса исследователи отметили у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.

https://ria.ru/20211116/immunitet-1759163812.html

https://ria.ru/20211110/vaktsiny-1758424168.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19