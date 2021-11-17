https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759535810.html

Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной

Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной

Меры, которые принимаются в России для сдерживания пандемии коронавируса, дают эффект, когда они соблюдаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:09

2021-11-17T19:09

2021-11-17T19:09

распространение коронавируса

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Меры, которые принимаются в России для сдерживания пандемии коронавируса, дают эффект, когда они соблюдаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вы слышали: вторая, третья, четвертая волна, наверняка заметили, что прошедшей весной РФ пропустила одну волну - меры, которые мы принимаем, меры, которые мы рекомендуем, которые организуются и проводятся в субъектах, они, безусловно, дают эффект, когда они соблюдаются полностью. И после осенне-зимнего подъема прошлого года появилась стабилизация - почти полгода до июня этого года, мы очень старались, чтобы не было подъема этой весной, чтобы все успели привиться", - сказала Попова на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме.По ее словам, это яркий пример того, что ограничительные меры не фармацевтического характера, когда они принимаются вовремя и правильно, безусловно дают эффект.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии