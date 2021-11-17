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Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной
Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной
Меры, которые принимаются в России для сдерживания пандемии коронавируса, дают эффект, когда они соблюдаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:09
2021-11-17T19:09
2021-11-17T19:09
распространение коронавируса
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Меры, которые принимаются в России для сдерживания пандемии коронавируса, дают эффект, когда они соблюдаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вы слышали: вторая, третья, четвертая волна, наверняка заметили, что прошедшей весной РФ пропустила одну волну - меры, которые мы принимаем, меры, которые мы рекомендуем, которые организуются и проводятся в субъектах, они, безусловно, дают эффект, когда они соблюдаются полностью. И после осенне-зимнего подъема прошлого года появилась стабилизация - почти полгода до июня этого года, мы очень старались, чтобы не было подъема этой весной, чтобы все успели привиться", - сказала Попова на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме.По ее словам, это яркий пример того, что ограничительные меры не фармацевтического характера, когда они принимаются вовремя и правильно, безусловно дают эффект.
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила о "пропущенной" волне COVID-19 весной
Попова о "пропущенной" волне COVID-19 весной: меры, которые принимаются, дают эффект