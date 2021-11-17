https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759514424.html

В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова

В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021

В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова

Повторно заболевают коронавирусом в России в среднем 0,25-0,3%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:28

2021-11-17T17:28

2021-11-17T17:43

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Повторно заболевают коронавирусом в России в среднем 0,25-0,3%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Если смотреть по разным регионам Российской Федерации, то это в среднем 0,25-0,3% повторных случаев", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.При этом она отметила, что мировая цифра повторных случаев составляет 0,75-0,76%."С повторными случаями, наверное, я здесь была бы очень аккуратна и осторожна. Почему? Потому что мы проводили официальное исследование еще в самом начале, мы продолжаем его делать, но уже более точечно... Когда наши ученые... начинали разбираться конкретно и искать, что подтверждало диагноз в первый раз, что подтверждало диагноз во второй раз, каждый раз оказывалось, что диагностика весны 2020 года... иногда давала результаты, которые не были связаны с ковидом", - пояснила Попова.

https://ria.ru/20211028/risk-1756763703.html

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2021

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