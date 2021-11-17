https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759514424.html
В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова
В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова
Повторно заболевают коронавирусом в России в среднем 0,25-0,3%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:28
2021-11-17T17:28
2021-11-17T17:43
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757390796_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_6b6a1d4b662c31bfadd4a278e2000a16.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Повторно заболевают коронавирусом в России в среднем 0,25-0,3%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Если смотреть по разным регионам Российской Федерации, то это в среднем 0,25-0,3% повторных случаев", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.При этом она отметила, что мировая цифра повторных случаев составляет 0,75-0,76%."С повторными случаями, наверное, я здесь была бы очень аккуратна и осторожна. Почему? Потому что мы проводили официальное исследование еще в самом начале, мы продолжаем его делать, но уже более точечно... Когда наши ученые... начинали разбираться конкретно и искать, что подтверждало диагноз в первый раз, что подтверждало диагноз во второй раз, каждый раз оказывалось, что диагностика весны 2020 года... иногда давала результаты, которые не были связаны с ковидом", - пояснила Попова.
https://ria.ru/20211028/risk-1756763703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757390796_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_35702ba38dba7ba1b20201dd19b3759e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:28 17.11.2021 (обновлено: 17:43 17.11.2021)
В России повторно заболевают COVID-19 0,25-0,3% пациентов, заявила Попова
Попова: в России повторно заражаются коронавирусом в среднем 0,25-0,3% пациентов