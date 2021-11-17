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На Украине выявили 11 вариантов дельта-штамма COVID-19
На Украине выявили 11 вариантов дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
На Украине выявили 11 вариантов дельта-штамма COVID-19
Украинские ученые выявили 11 различных вариантов штамма "Дельта" вируса COVID-19, циркулирующего в стране, сообщила в среду пресс-служба Института молекулярной... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:30
2021-11-17T16:30
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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские ученые выявили 11 различных вариантов штамма "Дельта" вируса COVID-19, циркулирующего в стране, сообщила в среду пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) со ссылкой на собственное исследование, проведенное по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)."Выявлено 11 различных вариантов штамма "Дельта" на Украине. Проведенные учеными ИМБГ последние исследования образцов, взятых у больных коронавирусом из разных регионов, дают основания утверждать: в Украине полностью царит "Дельта" штамм вируса SARS-CoV-2. Почти у 60% образцов – "материнский" вариант Дельты B.1.617.2, так называемый индийский. В то же время ученые обнаружили еще десять других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", - говорится в сообщении в Facebook института.Отмечается, что исследование проводилось в октябре, были изучены 75 образцов, собранных из Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Запорожской и Луганской областей.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. При этом 18 из 24 регионов страны и Киев находятся уже в "красной" зоне. Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места там будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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в мире, общество, сша, европа, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:30 17.11.2021
 
На Украине выявили 11 вариантов дельта-штамма COVID-19

Украинские ученые выявили одиннадцать вариантов дельта-штамма COVID-19

© Depositphotos / angellodecoВрач проводит тестирование на covid-19
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / angellodeco
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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские ученые выявили 11 различных вариантов штамма "Дельта" вируса COVID-19, циркулирующего в стране, сообщила в среду пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) со ссылкой на собственное исследование, проведенное по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
"Выявлено 11 различных вариантов штамма "Дельта" на Украине. Проведенные учеными ИМБГ последние исследования образцов, взятых у больных коронавирусом из разных регионов, дают основания утверждать: в Украине полностью царит "Дельта" штамм вируса SARS-CoV-2. Почти у 60% образцов – "материнский" вариант Дельты B.1.617.2, так называемый индийский. В то же время ученые обнаружили еще десять других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", - говорится в сообщении в Facebook института.
Отмечается, что исследование проводилось в октябре, были изучены 75 образцов, собранных из Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Запорожской и Луганской областей.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. При этом 18 из 24 регионов страны и Киев находятся уже в "красной" зоне. Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места там будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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