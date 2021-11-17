https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759498471.html
Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19
Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России увеличен в 1,5 раза. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:30
2021-11-17T16:30
2021-11-17T16:30
распространение коронавируса
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России увеличен в 1,5 раза."Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием - в полтора раза мы увеличили охват", - сказала она на совещании по развитию генетических технологий у президента РФ Владимира Путина.
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19
Попова: охват тестированием на COVID-19 в России увеличен в 1,5 раза