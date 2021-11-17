https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759498471.html

Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19

Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила об увеличении охвата тестированием на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России увеличен в 1,5 раза. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:30

2021-11-17T16:30

2021-11-17T16:30

распространение коронавируса

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России увеличен в 1,5 раза."Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием - в полтора раза мы увеличили охват", - сказала она на совещании по развитию генетических технологий у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759490816.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии