https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759466487.html

В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах

В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах - РИА Новости, 17.11.2021

В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года, в документе нет политики,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:39

2021-11-17T14:39

2021-11-17T14:39

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года, в документе нет политики, только защитные меры, альтернатива им – полный локдаун.Он подчеркнул, что альтернатива предлагаемым мерам – "только полный локдаун, это очень неблагоприятно для граждан и экономики".Круглый выразил недоумение в связи с тем, что "некоторые политики, включая и федеральный уровень, пытаются набрать политические очки на этом законе".Законодатель подчеркнул, что система QR-кодов для посещения общественных мест уже вводится в регионах и по факту там работает. Однако важны меры федерального значения, в том числе и касающиеся передвижения на транспорте, добавил он. "Ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса работает и без закона, но с принятием федерального закона упорядочить те меры проще", - подчеркнул он.Круглый также подчеркнул, что в связи с высоким ростом заболеваемости и смертности из-за COVID "необходимость в ограничительных мерах существует".Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Сейчас регионы принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах в соответствии с рекомендациями местных санитарных властей.

https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759455767.html

https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759451257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владимир круглый