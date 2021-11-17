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В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах
В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах - РИА Новости, 17.11.2021
В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года, в документе нет политики,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:39
2021-11-17T14:39
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года, в документе нет политики, только защитные меры, альтернатива им – полный локдаун.Он подчеркнул, что альтернатива предлагаемым мерам – "только полный локдаун, это очень неблагоприятно для граждан и экономики".Круглый выразил недоумение в связи с тем, что "некоторые политики, включая и федеральный уровень, пытаются набрать политические очки на этом законе".Законодатель подчеркнул, что система QR-кодов для посещения общественных мест уже вводится в регионах и по факту там работает. Однако важны меры федерального значения, в том числе и касающиеся передвижения на транспорте, добавил он. "Ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса работает и без закона, но с принятием федерального закона упорядочить те меры проще", - подчеркнул он.Круглый также подчеркнул, что в связи с высоким ростом заболеваемости и смертности из-за COVID "необходимость в ограничительных мерах существует".Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Сейчас регионы принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах в соответствии с рекомендациями местных санитарных властей.
https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759455767.html
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общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владимир круглый
14:39 17.11.2021
 
В Совфеде поддержали идею закона о QR-кодах

Сенатор Круглый надеется на принятие закона об обязательных QR-кодах до конца года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода в ресторане
Проверка QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года, в документе нет политики, только защитные меры, альтернатива им – полный локдаун.
"Я надеюсь, что парламент примет закон (до конца года), документ нужный", - сказал Круглый, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Он подчеркнул, что альтернатива предлагаемым мерам – "только полный локдаун, это очень неблагоприятно для граждан и экономики".
Круглый выразил недоумение в связи с тем, что "некоторые политики, включая и федеральный уровень, пытаются набрать политические очки на этом законе".
"Закон не разделяет людей, содержит защитные меры для непривитых граждан, в нем нет политики", - отметил он.
Законодатель подчеркнул, что система QR-кодов для посещения общественных мест уже вводится в регионах и по факту там работает. Однако важны меры федерального значения, в том числе и касающиеся передвижения на транспорте, добавил он. "Ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса работает и без закона, но с принятием федерального закона упорядочить те меры проще", - подчеркнул он.
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Круглый также подчеркнул, что в связи с высоким ростом заболеваемости и смертности из-за COVID "необходимость в ограничительных мерах существует".
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Сейчас регионы принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах в соответствии с рекомендациями местных санитарных властей.
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