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Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки"
Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки" - РИА Новости, 17.11.2021
Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял своим коллегам из Франции и Германии проект коммюнике министерской встречи нормандского формата с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:13
2021-11-17T23:38
в мире
украина
германия
франция
сергей лавров
жан-ив ле дриан
хайко маас
"нормандская четверка"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял своим коллегам из Франции и Германии проект коммюнике министерской встречи нормандского формата с положением о проведении после встречи лидеров по Украине, следует из переписки Сергея Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.Российский министр в своем письме к коллегам из Франции и Германии направил проект коммюнике, который мог бы быть принят по итогам возможной министерской встречи нормандского формата. Сама же встреча министров, отмечал Лавров, должна быть хорошо подготовлена.После того как во Франции и Берлине предложили свой проект итогового заявления, российский министр ответил следующим образом: "Судя по соответствующему разделу вашего проекта совместного заявления, нам предлагается одобрить проведение в ближайшем будущем "нормандского" саммита, чтобы лидеры "обменялись мнениями" по тем вопросам, которые были согласованы ими 12 февраля 2015 года. Создается впечатление, что речь опять же идет о попытке создать условия для радикального пересмотра комплекса мер в угоду Киеву, который официально и публично отказывается его выполнять".
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в мире, украина, германия, франция, сергей лавров, жан-ив ле дриан, хайко маас, "нормандская четверка", минские соглашения, россия
22:13 17.11.2021 (обновлено: 23:38 17.11.2021)
 
Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки"

Российский проект коммюнике предполагал встречу лидеров "нормандской четверки"

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял своим коллегам из Франции и Германии проект коммюнике министерской встречи нормандского формата с положением о проведении после встречи лидеров по Украине, следует из переписки Сергея Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Российский министр в своем письме к коллегам из Франции и Германии направил проект коммюнике, который мог бы быть принят по итогам возможной министерской встречи нормандского формата. Сама же встреча министров, отмечал Лавров, должна быть хорошо подготовлена.

"Мы выражаем готовность... подготовить согласованные предложения о проведении следующего саммита для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов", - говорится в опубликованном на сайте МИД проекте коммюнике, предложенного Россией.

После того как во Франции и Берлине предложили свой проект итогового заявления, российский министр ответил следующим образом: "Судя по соответствующему разделу вашего проекта совместного заявления, нам предлагается одобрить проведение в ближайшем будущем "нормандского" саммита, чтобы лидеры "обменялись мнениями" по тем вопросам, которые были согласованы ими 12 февраля 2015 года. Создается впечатление, что речь опять же идет о попытке создать условия для радикального пересмотра комплекса мер в угоду Киеву, который официально и публично отказывается его выполнять".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
20:33
Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
 
В миреУкраинаГерманияФранцияСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианХайко Маас"Нормандская четверка"Минские соглашенияРоссия
 
 
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