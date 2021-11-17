https://ria.ru/20211117/kommyunike-1759553295.html

Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки"

Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки" - РИА Новости, 17.11.2021

Проект коммюнике России предполагал встречу лидеров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял своим коллегам из Франции и Германии проект коммюнике министерской встречи нормандского формата с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:13

2021-11-17T22:13

2021-11-17T23:38

в мире

украина

германия

франция

сергей лавров

жан-ив ле дриан

хайко маас

"нормандская четверка"

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял своим коллегам из Франции и Германии проект коммюнике министерской встречи нормандского формата с положением о проведении после встречи лидеров по Украине, следует из переписки Сергея Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.Российский министр в своем письме к коллегам из Франции и Германии направил проект коммюнике, который мог бы быть принят по итогам возможной министерской встречи нормандского формата. Сама же встреча министров, отмечал Лавров, должна быть хорошо подготовлена.После того как во Франции и Берлине предложили свой проект итогового заявления, российский министр ответил следующим образом: "Судя по соответствующему разделу вашего проекта совместного заявления, нам предлагается одобрить проведение в ближайшем будущем "нормандского" саммита, чтобы лидеры "обменялись мнениями" по тем вопросам, которые были согласованы ими 12 февраля 2015 года. Создается впечатление, что речь опять же идет о попытке создать условия для радикального пересмотра комплекса мер в угоду Киеву, который официально и публично отказывается его выполнять".

https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html

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германия

франция

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в мире, украина, германия, франция, сергей лавров, жан-ив ле дриан, хайко маас, "нормандская четверка", минские соглашения, россия