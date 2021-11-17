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В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности
В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности - РИА Новости, 17.11.2021
В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности
Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:54
2021-11-17T17:54
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
мария захарова
кибербезопасность
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по кибербезопасности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, женевский саммит продемонстрировал потенциал для двустороннего диалога и позволил запустить совместную работу по стратегической стабильности и кибербезопасности."Наверное, вы видите не только по заявлениям, но и по конкретным делам результаты от той установки и той работы, которая проводилась по итогам саммита, они уже есть. В частности, это вопросы кибербезопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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в мире, сша, вашингтон (город), москва, мария захарова, кибербезопасность, россия
17:54 17.11.2021
 
В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности

МИД: Москва и Вашингтон добились результатов в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по кибербезопасности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, женевский саммит продемонстрировал потенциал для двустороннего диалога и позволил запустить совместную работу по стратегической стабильности и кибербезопасности.
"Несмотря на то, что по многим вопросам наши оценки расходятся, чего мы не скрываем, мы продолжаем активный обмен мнениями в целях нормализации двустороннего российско-американского взаимодействия", - сказала Захарова на брифинге.
"Наверное, вы видите не только по заявлениям, но и по конкретным делам результаты от той установки и той работы, которая проводилась по итогам саммита, они уже есть. В частности, это вопросы кибербезопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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