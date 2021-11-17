https://ria.ru/20211117/kiberbezopasnost-1759521539.html

В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности

В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности - РИА Новости, 17.11.2021

В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности

Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:54

2021-11-17T17:54

2021-11-17T17:54

в мире

сша

вашингтон (город)

москва

мария захарова

кибербезопасность

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по кибербезопасности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, женевский саммит продемонстрировал потенциал для двустороннего диалога и позволил запустить совместную работу по стратегической стабильности и кибербезопасности."Наверное, вы видите не только по заявлениям, но и по конкретным делам результаты от той установки и той работы, которая проводилась по итогам саммита, они уже есть. В частности, это вопросы кибербезопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20211114/khakery-1758958772.html

сша

вашингтон (город)

москва

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), москва, мария захарова, кибербезопасность, россия