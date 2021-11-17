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В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности
В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности - РИА Новости, 17.11.2021
В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности
Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:54
2021-11-17T17:54
2021-11-17T17:54
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон в русле договоренностей женевского саммита активно контактируют с целью нормализации двусторонних отношений, есть результаты в диалоге по кибербезопасности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, женевский саммит продемонстрировал потенциал для двустороннего диалога и позволил запустить совместную работу по стратегической стабильности и кибербезопасности."Наверное, вы видите не только по заявлениям, но и по конкретным делам результаты от той установки и той работы, которая проводилась по итогам саммита, они уже есть. В частности, это вопросы кибербезопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20211114/khakery-1758958772.html
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в мире, сша, вашингтон (город), москва, мария захарова, кибербезопасность, россия
В МИД положительно оценили диалог России и США по кибербезопасности
МИД: Москва и Вашингтон добились результатов в сфере кибербезопасности