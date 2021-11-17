Глава Мордовии принял участие в освящении колоколов храма Мефодия и Кирилла
Глава Мордовии Здунов принял участие в освящении колоколов храма Мефодия и Кирилла
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в среду принял участие в торжественном освящении колоколов храма святых Мефодия и Кирилла в московском Ростокино, сообщает пресс-служба главы региона.
Несколько лет назад инициативной группой Мордовского землячества Москвы было высказано предложение о строительстве в столице России храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и создании на его основе подворья Мордовской митрополии. В финансировании строительства приняли участие руководство Мордовии, предприниматели, представители мордовского землячества в Москве и жители республики.
"Чин освящения совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в сослужении викария святейшего патриарха Московского и всея Руси, архиепископа Егорьевского Матфея, духовенства Московской и Саранской епархий. После окропления святой водой каждый из 12 колоколов подняли на высоту нескольких метров, и район впервые наполнил колокольный перезвон", - говорится в сообщении.
Глава Мордовия, обращаясь к сотням собравшихся жителей района Ростокино, отметил, что новый храм уже является точкой духовного притяжения. "Здесь будет полноценный духовно-просветительский центр. Очень красивое место, все облагорожено. Я благодарю всех жителей, которые пришли на церемонию. Мы приложим максимум усилий, чтобы закончить строительство в ближайшее время", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что строительство храма стало возможным благодаря благословению и поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутата Госдумы Владимира Ресина, который курирует реализацию программы строительства православных храмов в Москве. Сейчас строительная готовность храма составляет 85%. Необходимо завершить его внутреннее обустройство, монтаж коммуникаций и установку церковной утвари.
После церемонии освящения глава Мордовии встретился с представителями мордовского землячества в Москве и Московской области. Обсуждались вопросы скорейшего завершения строительных работ в храме в Ростокино. Планируется, что двери распахнутся для прихожан до конца года.