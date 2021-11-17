08:00 17.11.2021 (обновлено: 11:09 17.11.2021)
В Москве расскажут о "неизвестной истории России"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Догматики Богородичные на 8 гласов" А. Д. Кастальского преподавателя Синодального училища и регента Синодального хора в 1901-1910 годах и кафтан певчих Синодального хора начала XX века на выставке к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В столице открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора. Одновременно в Москве вспоминали и благотворителей певческого коллектива — великого князя Сергея Александровича с супругой Елизаветой Федоровной. О важных мероприятиях — в материале РИА Новости.
Чета благотворителей
Больше ста лет назад в России был "золотой век" благотворительности. Обездоленным помогали как крупные купцы, так и члены царской семьи. Самыми известными в стране и за рубежом считали брата императора Александра III великого князя Сергея Александровича и его супругу Елизавету Федоровну.
Занимая пост генерал-губернатора Москвы, Сергей Александрович изучал реальные проблемы людей. При нем в древней российской столице открыли порядка 90 организаций — в том числе Общество призрения, воспитания и обучения слепых детей, Общество помощи глухим и многие другие. Большинство работают и сейчас.
"Он был глубоко верующим человеком. В государственной и общественной деятельности руководствовался евангельским принципом любви к ближнему", — говорит глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Не уступала мужу и супруга. Урожденная Елизавета Александра Луиза Алиса фон Гессен-Дармштадтская вышла замуж за князя в 1864-м. И приняла православие с именем Елизавета Федоровна.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (вторая слева) и Николай II (стоит слева). Дамы одеты по моде начала ХХ века. Фото 1903 года.
Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (вторая слева) и Николай II (стоит слева). Дамы одеты по моде начала ХХ века. Фото 1903 года.
Казалось бы, все в далекой северной стране должно быть для немецкой принцессы чужим. Однако она в совершенстве выучила русский язык и посвятила себя служению России.
Во время Русско-японской войны княгиня была главной, кто помогал в Москве раненым, а также вдовам и детям погибших. Ради них залы Кремлевского дворца переоборудовали в пошивочные мастерские. На фронт отправляли санитарные поезда и обозы с продовольствием, обмундированием, лекарствами.
"На мой взгляд, княгиня Елизавета — одна из величайших организаторов благотворительности на протяжении всех веков, — подчеркивает Громова. — Не личными трудами, а преданностью делу и умением собрать вокруг себя людей она снискала эту славу".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПортрет обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Портрет обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Четвертого февраля 1905-го Сергея Александровича прямо на территории Кремля убил террорист Иван Каляев. Супруга, распустив двор, пустила почти все средства на дела милосердия. В 1907-м купила на Большой Ордынке усадьбу, где устроила Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия.
А через десять лет, после революции, отказалась бежать в Германию, несмотря на помощь, предложенную самим императором Вильгельмом. В период анархии не перестала помогать обездоленным. Ценой жизни: в июле 1918-го ее жестоко убили большевики.
Знаменитый хор
Советская власть всячески замалчивала историю княгини. Мало кто знает о ней и сейчас. Это исправляет "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которое увековечивает память о Романовых, занимается благотворительностью и развивает внутренний туризм. В России действует проект "Императорский маршрут" — в нем участвуют города, так или иначе связанные с царской фамилией.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Посетители на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
В этом году Общество отмечает десятилетие. Юбилей совпал еще с одной датой: 300-летием Московского синодального хора.
Что примечательно, именно князь Сергей Александрович с Елизаветой Федоровной поддерживали старейший певческий коллектив и превратили его в жемчужину православного певческого искусства.
Об этом можно узнать на выставке "Глагол таинственный небес", подготовленной "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Фондом содействия возрождению Синодального хора и Российским национальным музеем музыки. Она откроется 18 ноября в Музее современной истории России.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Посетитель на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
"Экспозиция уникальна по многим параметрам. Это первая в современной России выставка, посвященная Синодальному хору. На ней представлено немалое число ранее не известных экспонатов. Кроме того, переходя из зала в зал, можно услышать записи различных духовных сочинений в исполнении хора", — рассказывает художественный руководитель коллектива Алексей Пузаков.
Посетители увидят Пелену Елены Волошанки, вышитую в конце XV века, — свидетельство того, что хор основали гораздо раньше. По мнению некоторых ученых, ему не меньше 700 лет.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФисгармония на выставке к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Фисгармония на выставке к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
К началу XX столетия церковная музыка, написанная специально Чайковским и Рахманиновым, звучала как в России, так и за ее пределами. Певчие присутствовали на важнейших событиях, будь то венчание на царство Николая II в 1896-м или 300-летие дома Романовых в 1913-м.
Даже революция не помешала. В годы самых жестоких гонений на православие композитора продолжали писать музыку. И передавали традиции новому поколению. В 70-х московская интеллигенция собиралась в Скорбященском храме на Ордынке послушать древние песнопения.
Там же и возродили хор. Второе рождение пришлось на 2010-й. С тех пор коллектив вернул былую славу: недавно, например, выступал в Сербии. Но, как говорит Алексей Пузаков, "всегда приятно возвращаться на родину".
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