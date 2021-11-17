https://ria.ru/20211117/istoriya-1759368329.html

В Москве расскажут о "неизвестной истории России"

В Москве расскажут о "неизвестной истории России" - РИА Новости, 17.11.2021

В Москве расскажут о "неизвестной истории России"

В столице открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора. Одновременно в Москве вспоминали и благотворителей певческого коллектива — великого... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:00

2021-11-17T11:09

религия

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москва

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петр i

аналитика - религия и мировоззрение

елизавета федоровна

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В столице открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора. Одновременно в Москве вспоминали и благотворителей певческого коллектива — великого князя Сергея Александровича с супругой Елизаветой Федоровной. О важных мероприятиях — в материале РИА Новости.Чета благотворителейБольше ста лет назад в России был "золотой век" благотворительности. Обездоленным помогали как крупные купцы, так и члены царской семьи. Самыми известными в стране и за рубежом считали брата императора Александра III великого князя Сергея Александровича и его супругу Елизавету Федоровну.Занимая пост генерал-губернатора Москвы, Сергей Александрович изучал реальные проблемы людей. При нем в древней российской столице открыли порядка 90 организаций — в том числе Общество призрения, воспитания и обучения слепых детей, Общество помощи глухим и многие другие. Большинство работают и сейчас."Он был глубоко верующим человеком. В государственной и общественной деятельности руководствовался евангельским принципом любви к ближнему", — говорит глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Не уступала мужу и супруга. Урожденная Елизавета Александра Луиза Алиса фон Гессен-Дармштадтская вышла замуж за князя в 1864-м. И приняла православие с именем Елизавета Федоровна.Казалось бы, все в далекой северной стране должно быть для немецкой принцессы чужим. Однако она в совершенстве выучила русский язык и посвятила себя служению России.Во время Русско-японской войны княгиня была главной, кто помогал в Москве раненым, а также вдовам и детям погибших. Ради них залы Кремлевского дворца переоборудовали в пошивочные мастерские. На фронт отправляли санитарные поезда и обозы с продовольствием, обмундированием, лекарствами."На мой взгляд, княгиня Елизавета — одна из величайших организаторов благотворительности на протяжении всех веков, — подчеркивает Громова. — Не личными трудами, а преданностью делу и умением собрать вокруг себя людей она снискала эту славу".Четвертого февраля 1905-го Сергея Александровича прямо на территории Кремля убил террорист Иван Каляев. Супруга, распустив двор, пустила почти все средства на дела милосердия. В 1907-м купила на Большой Ордынке усадьбу, где устроила Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия.А через десять лет, после революции, отказалась бежать в Германию, несмотря на помощь, предложенную самим императором Вильгельмом. В период анархии не перестала помогать обездоленным. Ценой жизни: в июле 1918-го ее жестоко убили большевики.Знаменитый хорСоветская власть всячески замалчивала историю княгини. Мало кто знает о ней и сейчас. Это исправляет "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которое увековечивает память о Романовых, занимается благотворительностью и развивает внутренний туризм. В России действует проект "Императорский маршрут" — в нем участвуют города, так или иначе связанные с царской фамилией.В этом году Общество отмечает десятилетие. Юбилей совпал еще с одной датой: 300-летием Московского синодального хора.Что примечательно, именно князь Сергей Александрович с Елизаветой Федоровной поддерживали старейший певческий коллектив и превратили его в жемчужину православного певческого искусства.Об этом можно узнать на выставке "Глагол таинственный небес", подготовленной "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Фондом содействия возрождению Синодального хора и Российским национальным музеем музыки. Она откроется 18 ноября в Музее современной истории России."Экспозиция уникальна по многим параметрам. Это первая в современной России выставка, посвященная Синодальному хору. На ней представлено немалое число ранее не известных экспонатов. Кроме того, переходя из зала в зал, можно услышать записи различных духовных сочинений в исполнении хора", — рассказывает художественный руководитель коллектива Алексей Пузаков.Посетители увидят Пелену Елены Волошанки, вышитую в конце XV века, — свидетельство того, что хор основали гораздо раньше. По мнению некоторых ученых, ему не меньше 700 лет.Официально же учредил коллектив Петр I: повелел перевести московских церковных певчих в ведение Святейшего Синода — на тот момент органа управления РПЦ.К началу XX столетия церковная музыка, написанная специально Чайковским и Рахманиновым, звучала как в России, так и за ее пределами. Певчие присутствовали на важнейших событиях, будь то венчание на царство Николая II в 1896-м или 300-летие дома Романовых в 1913-м.Даже революция не помешала. В годы самых жестоких гонений на православие композитора продолжали писать музыку. И передавали традиции новому поколению. В 70-х московская интеллигенция собиралась в Скорбященском храме на Ордынке послушать древние песнопения.Там же и возродили хор. Второе рождение пришлось на 2010-й. С тех пор коллектив вернул былую славу: недавно, например, выступал в Сербии. Но, как говорит Алексей Пузаков, "всегда приятно возвращаться на родину".

https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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