Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211117/istoriya-1759368329.html
В Москве расскажут о "неизвестной истории России"
В Москве расскажут о "неизвестной истории России" - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве расскажут о "неизвестной истории России"
В столице открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора. Одновременно в Москве вспоминали и благотворителей певческого коллектива — великого... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:00
2021-11-17T11:09
религия
чайковский
москва
русская православная церковь
петр i
аналитика - религия и мировоззрение
елизавета федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759361572_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf3f18dfcc2c076fe4afa33b0e8a3e2e.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В столице открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора. Одновременно в Москве вспоминали и благотворителей певческого коллектива — великого князя Сергея Александровича с супругой Елизаветой Федоровной. О важных мероприятиях — в материале РИА Новости.Чета благотворителейБольше ста лет назад в России был "золотой век" благотворительности. Обездоленным помогали как крупные купцы, так и члены царской семьи. Самыми известными в стране и за рубежом считали брата императора Александра III великого князя Сергея Александровича и его супругу Елизавету Федоровну.Занимая пост генерал-губернатора Москвы, Сергей Александрович изучал реальные проблемы людей. При нем в древней российской столице открыли порядка 90 организаций — в том числе Общество призрения, воспитания и обучения слепых детей, Общество помощи глухим и многие другие. Большинство работают и сейчас."Он был глубоко верующим человеком. В государственной и общественной деятельности руководствовался евангельским принципом любви к ближнему", — говорит глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Не уступала мужу и супруга. Урожденная Елизавета Александра Луиза Алиса фон Гессен-Дармштадтская вышла замуж за князя в 1864-м. И приняла православие с именем Елизавета Федоровна.Казалось бы, все в далекой северной стране должно быть для немецкой принцессы чужим. Однако она в совершенстве выучила русский язык и посвятила себя служению России.Во время Русско-японской войны княгиня была главной, кто помогал в Москве раненым, а также вдовам и детям погибших. Ради них залы Кремлевского дворца переоборудовали в пошивочные мастерские. На фронт отправляли санитарные поезда и обозы с продовольствием, обмундированием, лекарствами."На мой взгляд, княгиня Елизавета — одна из величайших организаторов благотворительности на протяжении всех веков, — подчеркивает Громова. — Не личными трудами, а преданностью делу и умением собрать вокруг себя людей она снискала эту славу".Четвертого февраля 1905-го Сергея Александровича прямо на территории Кремля убил террорист Иван Каляев. Супруга, распустив двор, пустила почти все средства на дела милосердия. В 1907-м купила на Большой Ордынке усадьбу, где устроила Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия.А через десять лет, после революции, отказалась бежать в Германию, несмотря на помощь, предложенную самим императором Вильгельмом. В период анархии не перестала помогать обездоленным. Ценой жизни: в июле 1918-го ее жестоко убили большевики.Знаменитый хорСоветская власть всячески замалчивала историю княгини. Мало кто знает о ней и сейчас. Это исправляет "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которое увековечивает память о Романовых, занимается благотворительностью и развивает внутренний туризм. В России действует проект "Императорский маршрут" — в нем участвуют города, так или иначе связанные с царской фамилией.В этом году Общество отмечает десятилетие. Юбилей совпал еще с одной датой: 300-летием Московского синодального хора.Что примечательно, именно князь Сергей Александрович с Елизаветой Федоровной поддерживали старейший певческий коллектив и превратили его в жемчужину православного певческого искусства.Об этом можно узнать на выставке "Глагол таинственный небес", подготовленной "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Фондом содействия возрождению Синодального хора и Российским национальным музеем музыки. Она откроется 18 ноября в Музее современной истории России."Экспозиция уникальна по многим параметрам. Это первая в современной России выставка, посвященная Синодальному хору. На ней представлено немалое число ранее не известных экспонатов. Кроме того, переходя из зала в зал, можно услышать записи различных духовных сочинений в исполнении хора", — рассказывает художественный руководитель коллектива Алексей Пузаков.Посетители увидят Пелену Елены Волошанки, вышитую в конце XV века, — свидетельство того, что хор основали гораздо раньше. По мнению некоторых ученых, ему не меньше 700 лет.Официально же учредил коллектив Петр I: повелел перевести московских церковных певчих в ведение Святейшего Синода — на тот момент органа управления РПЦ.К началу XX столетия церковная музыка, написанная специально Чайковским и Рахманиновым, звучала как в России, так и за ее пределами. Певчие присутствовали на важнейших событиях, будь то венчание на царство Николая II в 1896-м или 300-летие дома Романовых в 1913-м.Даже революция не помешала. В годы самых жестоких гонений на православие композитора продолжали писать музыку. И передавали традиции новому поколению. В 70-х московская интеллигенция собиралась в Скорбященском храме на Ордынке послушать древние песнопения.Там же и возродили хор. Второе рождение пришлось на 2010-й. С тех пор коллектив вернул былую славу: недавно, например, выступал в Сербии. Но, как говорит Алексей Пузаков, "всегда приятно возвращаться на родину".
https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html
чайковский
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759361572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0fc47621e06dccc777f3d6977c4e715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чайковский, москва, русская православная церковь, петр i, аналитика - религия и мировоззрение, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московский синодальный хор, россия
08:00 17.11.2021 (обновлено: 11:09 17.11.2021)
 

В Москве расскажут о "неизвестной истории России"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Догматики Богородичные на 8 гласов" А. Д. Кастальского преподавателя Синодального училища и регента Синодального хора в 1901-1910 годах и кафтан певчих Синодального хора начала XX века на выставке к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Догматики Богородичные на 8 гласов А. Д. Кастальского преподавателя Синодального училища и регента Синодального хора в 1901-1910 годах и кафтан певчих Синодального хора начала XX века на выставке к 300-летию Синодального хора Глагол таинственный небес - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В столице открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора. Одновременно в Москве вспоминали и благотворителей певческого коллектива — великого князя Сергея Александровича с супругой Елизаветой Федоровной. О важных мероприятиях — в материале РИА Новости.

Чета благотворителей

Больше ста лет назад в России был "золотой век" благотворительности. Обездоленным помогали как крупные купцы, так и члены царской семьи. Самыми известными в стране и за рубежом считали брата императора Александра III великого князя Сергея Александровича и его супругу Елизавету Федоровну.
Занимая пост генерал-губернатора Москвы, Сергей Александрович изучал реальные проблемы людей. При нем в древней российской столице открыли порядка 90 организаций — в том числе Общество призрения, воспитания и обучения слепых детей, Общество помощи глухим и многие другие. Большинство работают и сейчас.
"Он был глубоко верующим человеком. В государственной и общественной деятельности руководствовался евангельским принципом любви к ближнему", — говорит глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Не уступала мужу и супруга. Урожденная Елизавета Александра Луиза Алиса фон Гессен-Дармштадтская вышла замуж за князя в 1864-м. И приняла православие с именем Елизавета Федоровна.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (вторая слева) и Николай II (стоит слева). Дамы одеты по моде начала ХХ века. Фото 1903 года.
Генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (2 слева) и Николай II (стоит слева). Дамы одеты по моде начала ХХ века. Фото 1903 года. - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (вторая слева) и Николай II (стоит слева). Дамы одеты по моде начала ХХ века. Фото 1903 года.
Казалось бы, все в далекой северной стране должно быть для немецкой принцессы чужим. Однако она в совершенстве выучила русский язык и посвятила себя служению России.
Во время Русско-японской войны княгиня была главной, кто помогал в Москве раненым, а также вдовам и детям погибших. Ради них залы Кремлевского дворца переоборудовали в пошивочные мастерские. На фронт отправляли санитарные поезда и обозы с продовольствием, обмундированием, лекарствами.
"На мой взгляд, княгиня Елизавета — одна из величайших организаторов благотворительности на протяжении всех веков, — подчеркивает Громова. — Не личными трудами, а преданностью делу и умением собрать вокруг себя людей она снискала эту славу".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПортрет обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Портрет обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева на открытии выставки к 300-летию Синодального хора Глагол таинственный небес - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Портрет обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Четвертого февраля 1905-го Сергея Александровича прямо на территории Кремля убил террорист Иван Каляев. Супруга, распустив двор, пустила почти все средства на дела милосердия. В 1907-м купила на Большой Ордынке усадьбу, где устроила Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия.
А через десять лет, после революции, отказалась бежать в Германию, несмотря на помощь, предложенную самим императором Вильгельмом. В период анархии не перестала помогать обездоленным. Ценой жизни: в июле 1918-го ее жестоко убили большевики.

Знаменитый хор

Советская власть всячески замалчивала историю княгини. Мало кто знает о ней и сейчас. Это исправляет "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которое увековечивает память о Романовых, занимается благотворительностью и развивает внутренний туризм. В России действует проект "Императорский маршрут" — в нем участвуют города, так или иначе связанные с царской фамилией.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Посетители на открытии выставки к 300-летию Синодального хора Глагол таинственный небес - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
В этом году Общество отмечает десятилетие. Юбилей совпал еще с одной датой: 300-летием Московского синодального хора.
Что примечательно, именно князь Сергей Александрович с Елизаветой Федоровной поддерживали старейший певческий коллектив и превратили его в жемчужину православного певческого искусства.
Об этом можно узнать на выставке "Глагол таинственный небес", подготовленной "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Фондом содействия возрождению Синодального хора и Российским национальным музеем музыки. Она откроется 18 ноября в Музее современной истории России.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Посетитель на открытии выставки к 300-летию Синодального хора Глагол таинственный небес - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посетитель на открытии выставки к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
"Экспозиция уникальна по многим параметрам. Это первая в современной России выставка, посвященная Синодальному хору. На ней представлено немалое число ранее не известных экспонатов. Кроме того, переходя из зала в зал, можно услышать записи различных духовных сочинений в исполнении хора", — рассказывает художественный руководитель коллектива Алексей Пузаков.
Посетители увидят Пелену Елены Волошанки, вышитую в конце XV века, — свидетельство того, что хор основали гораздо раньше. По мнению некоторых ученых, ему не меньше 700 лет.
Официально же учредил коллектив Петр I: повелел перевести московских церковных певчих в ведение Святейшего Синода — на тот момент органа управления РПЦ.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФисгармония на выставке к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
Фисгармония на выставке к 300-летию Синодального хора Глагол таинственный небес - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Фисгармония на выставке к 300-летию Синодального хора "Глагол таинственный небес"
К началу XX столетия церковная музыка, написанная специально Чайковским и Рахманиновым, звучала как в России, так и за ее пределами. Певчие присутствовали на важнейших событиях, будь то венчание на царство Николая II в 1896-м или 300-летие дома Романовых в 1913-м.
Даже революция не помешала. В годы самых жестоких гонений на православие композитора продолжали писать музыку. И передавали традиции новому поколению. В 70-х московская интеллигенция собиралась в Скорбященском храме на Ордынке послушать древние песнопения.
Там же и возродили хор. Второе рождение пришлось на 2010-й. С тех пор коллектив вернул былую славу: недавно, например, выступал в Сербии. Но, как говорит Алексей Пузаков, "всегда приятно возвращаться на родину".
Научно-практическая конференция по результатам исследования останков семьи Романовых прошла в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 08:00Религия
Раскрыты новые подробности убийства царской семьи
 
РелигияЧайковскийМоскваРусская православная церковьПетр IАналитика - Религия и мировоззрениеЕлизавета ФедоровнаЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМосковский синодальный хорРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану