Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/issledovaniya-1759470137.html
Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ
Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ - РИА Новости, 17.11.2021
Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ
Порядка 8,2 миллиарда рублей будут направлены на финансирование 22 исследовательских программ по решению новых фундаментальных задач мирового уровня, заявила... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:51
2021-11-17T16:06
наука
владимир путин
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 8,2 миллиарда рублей будут направлены на финансирование 22 исследовательских программ по решению новых фундаментальных задач мирового уровня, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня в области генетических технологий трудятся более 3,2 тысячи специалистов. Прогнозная потребность дополнительно к 2024 году - 1,9 тысячи и еще к 2030 году - 2,5 тысячи человек", - сказала Голикова на совещании по генетике с президентом РФ Владимиром Путиным.Она отметила, что в 2021 году были отобраны 22 исследовательские программы научных организаций и вузов, которые направлены на решение новых фундаментальных и крупных прикладных задач мирового уровня и на создание ведущих мировых исследовательских коллективов в области генетических технологий."Предполагается, что до 2023 года на эти цели будет направлена грантовая поддержка в общем объеме 8,2 миллиарда рублей", - добавила Голикова. "Также вы отметили: самих по себе разработок недостаточно, важно обеспечить их практическое применение, поэтому по решению совета разрабатывается механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности центров мирового уровня", - уточнила Голикова.Она уточнила, что речь идет и о законодательных решениях, и о финансовых, и о технологических.
https://ria.ru/20211117/putin-1759466304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука, владимир путин, татьяна голикова, россия
14:51 17.11.2021 (обновлено: 16:06 17.11.2021)
 
Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ

Голикова: 8,2 миллиарда рублей направят на 22 программы по решению задач мирового уровня

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Fotolia / Hoda Bogdan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 8,2 миллиарда рублей будут направлены на финансирование 22 исследовательских программ по решению новых фундаментальных задач мирового уровня, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня в области генетических технологий трудятся более 3,2 тысячи специалистов. Прогнозная потребность дополнительно к 2024 году - 1,9 тысячи и еще к 2030 году - 2,5 тысячи человек", - сказала Голикова на совещании по генетике с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она отметила, что в 2021 году были отобраны 22 исследовательские программы научных организаций и вузов, которые направлены на решение новых фундаментальных и крупных прикладных задач мирового уровня и на создание ведущих мировых исследовательских коллективов в области генетических технологий.
"Предполагается, что до 2023 года на эти цели будет направлена грантовая поддержка в общем объеме 8,2 миллиарда рублей", - добавила Голикова.
"Также вы отметили: самих по себе разработок недостаточно, важно обеспечить их практическое применение, поэтому по решению совета разрабатывается механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности центров мирового уровня", - уточнила Голикова.
Она уточнила, что речь идет и о законодательных решениях, и о финансовых, и о технологических.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
14:38
Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин
 
НаукаВладимир ПутинТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану