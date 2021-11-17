https://ria.ru/20211117/issledovaniya-1759470137.html

Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ

Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ - РИА Новости, 17.11.2021

Голикова рассказала о финансировании исследовательских программ

Порядка 8,2 миллиарда рублей будут направлены на финансирование 22 исследовательских программ по решению новых фундаментальных задач мирового уровня, заявила... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:51

2021-11-17T14:51

2021-11-17T16:06

наука

владимир путин

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 8,2 миллиарда рублей будут направлены на финансирование 22 исследовательских программ по решению новых фундаментальных задач мирового уровня, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня в области генетических технологий трудятся более 3,2 тысячи специалистов. Прогнозная потребность дополнительно к 2024 году - 1,9 тысячи и еще к 2030 году - 2,5 тысячи человек", - сказала Голикова на совещании по генетике с президентом РФ Владимиром Путиным.Она отметила, что в 2021 году были отобраны 22 исследовательские программы научных организаций и вузов, которые направлены на решение новых фундаментальных и крупных прикладных задач мирового уровня и на создание ведущих мировых исследовательских коллективов в области генетических технологий."Предполагается, что до 2023 года на эти цели будет направлена грантовая поддержка в общем объеме 8,2 миллиарда рублей", - добавила Голикова. "Также вы отметили: самих по себе разработок недостаточно, важно обеспечить их практическое применение, поэтому по решению совета разрабатывается механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности центров мирового уровня", - уточнила Голикова.Она уточнила, что речь идет и о законодательных решениях, и о финансовых, и о технологических.

https://ria.ru/20211117/putin-1759466304.html

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наука, владимир путин, татьяна голикова, россия