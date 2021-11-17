https://ria.ru/20211117/issledovaniya-1759459438.html

Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей

Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей - РИА Новости, 17.11.2021

Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей

В России нужно сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий, заявил президент Владимир... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:06

2021-11-17T14:06

2021-11-17T16:21

наука

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В России нужно сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий, заявил президент Владимир Путин. При этом речь идет не только о законодательном регулировании, но и о соблюдении этических норм, которые "должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей", отметил глава государства. Прежде всего он призвал регламентировать использование информации о геноме человека. "В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений", — пояснил Путин.Вместе с тем российский лидер попросил принимать все решения, в частности по созданию единой унифицированой системы хранения материалов и образцов, "взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом".

https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html

https://ria.ru/20211117/programma-1759461093.html

россия

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наука, владимир путин, россия