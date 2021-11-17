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Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей
Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей - РИА Новости, 17.11.2021
Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей
В России нужно сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий, заявил президент Владимир... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:06
2021-11-17T16:21
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В России нужно сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий, заявил президент Владимир Путин. При этом речь идет не только о законодательном регулировании, но и о соблюдении этических норм, которые "должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей", отметил глава государства. Прежде всего он призвал регламентировать использование информации о геноме человека. "В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений", — пояснил Путин.Вместе с тем российский лидер попросил принимать все решения, в частности по созданию единой унифицированой системы хранения материалов и образцов, "взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом".
https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html
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наука, владимир путин, россия
14:06 17.11.2021 (обновлено: 16:21 17.11.2021)
 
Путин попросил регламентировать использование генетических данных людей

Путин: законы должны регламентировать использование и защиту данных о геноме людей

© Depositphotos / VitalikRadkoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В России нужно сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий, заявил президент Владимир Путин.
"Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах. Вместе с тем нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий", — сказал он на совещании.
При этом речь идет не только о законодательном регулировании, но и о соблюдении этических норм, которые "должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей", отметил глава государства.
Прежде всего он призвал регламентировать использование информации о геноме человека.
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"В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений", — пояснил Путин.
Вместе с тем российский лидер попросил принимать все решения, в частности по созданию единой унифицированой системы хранения материалов и образцов, "взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом".
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