https://ria.ru/20211117/immunizatsiya-1759514903.html

Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19

Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19

В России недостаточный охват иммунизацией от коронавируса, хотя иммунная прослойка сформировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:31

2021-11-17T17:31

2021-11-17T17:46

общество

россия

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России недостаточный охват иммунизацией от коронавируса, хотя иммунная прослойка сформировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации недостаточный уровень, но все-таки уже высокий уровень охвата иммунизации против COVID-19… иммунная прослойка в Российской Федерации уже сформировалась", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии