https://ria.ru/20211117/immunizatsiya-1759514903.html
Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19
Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19
В России недостаточный охват иммунизацией от коронавируса, хотя иммунная прослойка сформировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:31
2021-11-17T17:31
2021-11-17T17:46
общество
россия
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России недостаточный охват иммунизацией от коронавируса, хотя иммунная прослойка сформировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации недостаточный уровень, но все-таки уже высокий уровень охвата иммунизации против COVID-19… иммунная прослойка в Российской Федерации уже сформировалась", - сказала Попова.
https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:31 17.11.2021 (обновлено: 17:46 17.11.2021)
Попова заявила о недостаточном уровне охвата иммунизацией от COVID-19
Попова: в России недостаточный уровень охвата иммунизацией от COVID-19