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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/holland-1759353304.html
Том Холланд рассказал, чем удивит зрителей новый фильм о Человеке-пауке
Том Холланд рассказал, чем удивит зрителей новый фильм о Человеке-пауке - РИА Новости, 17.11.2021
Том Холланд рассказал, чем удивит зрителей новый фильм о Человеке-пауке
Актер Том Холланд в интервью Total Film раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", в котором сыграл супергероя... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T00:31
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культура
новости культуры
кино и сериалы
том холланд
бенедикт камбербэтч
marvel comics
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актер Том Холланд в интервью Total Film раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", в котором сыграл супергероя Питера Паркера. По его словам, зрителей удивит то, что, этот блокбастер получился "невеселым".Он добавил, что даже его персонаж — не унывающий Человек-паук в этот раз скажет себе: "Я не знаю, что делать". Тем не менее, Том Холланд уверен, что предстоящая картина получилась достойной. В предстоящем блокбастере герой Тома Холланда обратится за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать уже совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, том холланд, бенедикт камбербэтч, marvel comics
00:31 17.11.2021 (обновлено: 00:33 17.11.2021)
 
Том Холланд рассказал, чем удивит зрителей новый фильм о Человеке-пауке

© Фото : Marvel 2021Кадр из грядущего фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из грядущего фильма Человек-паук: Нет пути домой - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Marvel 2021
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актер Том Холланд в интервью Total Film раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", в котором сыграл супергероя Питера Паркера.
По его словам, зрителей удивит то, что, этот блокбастер получился "невеселым".

"Он мрачный и грустный. Однако это только впечатлит. Вы увидите, как любимые персонажи преодолевают такие испытания, которые вы никогда не пожелали бы им пройти", — рассказал Холланд.

Он добавил, что даже его персонаж — не унывающий Человек-паук в этот раз скажет себе: "Я не знаю, что делать". Тем не менее, Том Холланд уверен, что предстоящая картина получилась достойной.
"Я еще не смотрел фильм, но я видел его фрагменты. И это лучший фильм о Человеке-пауке, который мы когда-либо делали", — заявил актер.
В предстоящем блокбастере герой Тома Холланда обратится за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.
Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать уже совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря.
Официальный постер фильма Человек-паук: Нет пути домой
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