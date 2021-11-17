https://ria.ru/20211117/gosduma-1759422714.html

Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым

Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым - РИА Новости, 17.11.2021

Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что 24 ноября комитет проведет расширенное заседание с главой Минздрава РФ... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:40

2021-11-17T11:40

2021-11-17T11:40

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

максут шадаев

василий пискарев

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что 24 ноября комитет проведет расширенное заседание с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и министром цифрового развития Максутом Шадаевым."Проект о внесении в закон о "Санитарно-эпидемиологическом здоровье населения". Запланировано на следующую среду 24 ноября большое расширенное заседание комитета с участием министра здравоохранения, руководства Роспотребнадзора и министра по цифровому развитию – Шадаевым", - сказал Пискарев на заседании комитета в среду.

https://ria.ru/20211117/oteli-1759406345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, максут шадаев, василий пискарев, россия, коронавирус в россии