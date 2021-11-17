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Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым
Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым - РИА Новости, 17.11.2021
Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что 24 ноября комитет проведет расширенное заседание с главой Минздрава РФ... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:40
2021-11-17T11:40
2021-11-17T11:40
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что 24 ноября комитет проведет расширенное заседание с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и министром цифрового развития Максутом Шадаевым."Проект о внесении в закон о "Санитарно-эпидемиологическом здоровье населения". Запланировано на следующую среду 24 ноября большое расширенное заседание комитета с участием министра здравоохранения, руководства Роспотребнадзора и министра по цифровому развитию – Шадаевым", - сказал Пискарев на заседании комитета в среду.
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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, максут шадаев, василий пискарев, россия, коронавирус в россии
Комитет Госдумы обсудит проект по QR-кодам с Мурашко, Поповой и Шадаевым
Комитет Госдумы по безопасности обсудит проект по QR-кодам с Поповой, Мурашко и Шадаевым