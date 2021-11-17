https://ria.ru/20211117/golikova-1759491436.html
Голикова рассказала об испытании метода лечения аутоиммунных болезней
Голикова рассказала об испытании метода лечения аутоиммунных болезней - РИА Новости, 17.11.2021
Голикова рассказала об испытании метода лечения аутоиммунных болезней
В РФ завершается первая фаза клинических испытаний нового метода лечения аутоиммунных заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:09
2021-11-17T16:09
2021-11-17T16:09
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В РФ завершается первая фаза клинических испытаний нового метода лечения аутоиммунных заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Завершается первая фаза клинических испытаний моноколонального антитела для лечения аутоимунных заболеваний новым методом. Препарат перспективен для лечения 90% пациентов, которые страдают болезнью Бехтерева, а это тоже, по оценкам экспертов, помощь, которая может быть оказана 500 тысячам - миллиону наших граждан", - сказала Голикова в ходе совещания по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211117/golikova-1759464237.html
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общество, татьяна голикова, россия
Голикова рассказала об испытании метода лечения аутоиммунных болезней
Голикова: завершается первая фаза испытаний нового метода лечения аутоиммунных заболеваний