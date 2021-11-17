https://ria.ru/20211117/golikova-1759464237.html

Голикова рассказала о диагностическом наборе для анализа мутаций в генах

Голикова рассказала о диагностическом наборе для анализа мутаций в генах - РИА Новости, 17.11.2021

Голикова рассказала о диагностическом наборе для анализа мутаций в генах

В России разработан диагностический набор для анализа мутаций в генах, что позволит определить предрасположенность к онкозаболеваниям, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:28

2021-11-17T14:28

2021-11-17T14:51

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России разработан диагностический набор для анализа мутаций в генах, что позволит определить предрасположенность к онкозаболеваниям, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что касается Центра генетических технологий в области медицины, который создан на базе головной организации Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, то ими разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах, которые контролируют целостность нашего генома", - сказала Голикова на совещании у президента РФ по вопросам развития генетических технологий в России.По ее словам, эта "разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухоли к определенным химиопрепаратам"."Сейчас завершаются клинические испытания, технологию ждут в лабораториях Центра онкологии имени Блохина. Рассчитываем, что с ее помощью улучшатся результаты лечения пациентов с раком молочной железы, яичников, с раком поджелудочной железы. Это порядка 2,4 тысячи людей, которые нуждаются в такой помощи", - отметила Голикова

https://ria.ru/20211117/putin-1759466304.html

россия

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