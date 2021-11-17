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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/ges2-1759489766.html
Дом культуры "ГЭС-2" открыл для посетителей онлайн-регистрацию
Дом культуры "ГЭС-2" открыл для посетителей онлайн-регистрацию - РИА Новости, 17.11.2021
Дом культуры "ГЭС-2" открыл для посетителей онлайн-регистрацию
Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной, открытие которого состоится 4 декабря, начинает онлайн регистрацию посетителей – вход в здание, а также на выставки РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:01
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культура
музеи
выставки
новости культуры
дом культуры "гэс-2"
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной, открытие которого состоится 4 декабря, начинает онлайн регистрацию посетителей – вход в здание, а также на выставки и большинство мероприятий будет бесплатным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Дом культуры открывается сезоном "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Его ключевым событием станет продолжительный перформанс "Санта Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". В течение ста дней исландский художник вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать одноименный сериал на русском языке в центральном пространстве "ГЭС-2".Одновременно с этим в здании будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", объединивший выставку, выступления стендап-комиков и танцевальную процессию.Рагнар Кьяртанссон и Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют еще одну выставку – "В Москву! В Москву! В Москву!", в которой выстраивают диалог между своими работами и произведениями других авторов, российских и зарубежных.Первый сезон Дома культуры сопровождает масштабная публичная программа, в которую входят различные по формату мероприятия – от физкультурных воркшопов, фестиваля игр и вотчинг-групп до лекций и паблик-токов.
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музеи, выставки, новости культуры, дом культуры "гэс-2"
16:01 17.11.2021
 
Дом культуры "ГЭС-2" открыл для посетителей онлайн-регистрацию

Дом культуры "ГЭС-2" открыл для посетителей онлайн-регистрацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на историческое здание ГЭС-2 в Москве
Вид на историческое здание ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной, открытие которого состоится 4 декабря, начинает онлайн регистрацию посетителей – вход в здание, а также на выставки и большинство мероприятий будет бесплатным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Дом культуры открывается сезоном "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Его ключевым событием станет продолжительный перформанс "Санта Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". В течение ста дней исландский художник вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать одноименный сериал на русском языке в центральном пространстве "ГЭС-2".
Одновременно с этим в здании будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", объединивший выставку, выступления стендап-комиков и танцевальную процессию.
Рагнар Кьяртанссон и Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют еще одну выставку – "В Москву! В Москву! В Москву!", в которой выстраивают диалог между своими работами и произведениями других авторов, российских и зарубежных.
Первый сезон Дома культуры сопровождает масштабная публичная программа, в которую входят различные по формату мероприятия – от физкультурных воркшопов, фестиваля игр и вотчинг-групп до лекций и паблик-токов.
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