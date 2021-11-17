https://ria.ru/20211117/germaniya-1759463508.html

Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической

Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической - РИА Новости, 17.11.2021

Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической, четвертая волна обрушилась на страну "полной мощью". РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:26

2021-11-17T14:26

2021-11-17T14:26

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

германия

ангела меркель

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической, четвертая волна обрушилась на страну "полной мощью".В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. Так, за последние сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения. При этом доля летальных исходов остается ниже предыдущих пиков (свыше тысячи в сутки), но все же достигла самого высокого за последние месяцы уровня (265 за последние сутки)."Мы должны констатировать, что пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну всей своей мощью", - заявила она на ежегодном собрании Союза городов Германии.Она назвала "ужасающими" суточные данные по летальным исходам COVID-19. Поэтому, по ее словам, особое значение имеет ее встреча с главами регионов ФРГ, которая состоится завтра. Меркель назвала эту встречу "запоздалой".Канцлер также обозначила три, по ее мнению, важных элемента борьбы с распространением коронавируса в настоящее время. Первым она назвала показатель госпитализации людей с коронавирусом, поскольку переполненность больниц в одном регионе "немедленно" сказывается на системе здравоохранения соседних регионов, куда приходится перевозить пациентов.Также Меркель отметила необходимость продолжения вакцинации и агитирования населения делать прививки. "Даже сейчас совсем не поздно принять решение сделать первую прививку, потому что каждый, кто делает прививку, защищает себя и близких. Вакцинация достаточной доли населения - это выход из пандемии", - заявила Меркель.Наконец, канцлер отметила необходимость для уже привитых делать дополнительные прививки для укрепления иммунитета.

https://ria.ru/20211117/medotvod-1759350501.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, германия, ангела меркель, коронавирус covid-19