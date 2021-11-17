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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/germaniya-1759463508.html
Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической
Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической - РИА Новости, 17.11.2021
Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической
И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической, четвертая волна обрушилась на страну "полной мощью". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:26
2021-11-17T14:26
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
германия
ангела меркель
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической, четвертая волна обрушилась на страну "полной мощью".В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. Так, за последние сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения. При этом доля летальных исходов остается ниже предыдущих пиков (свыше тысячи в сутки), но все же достигла самого высокого за последние месяцы уровня (265 за последние сутки)."Мы должны констатировать, что пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну всей своей мощью", - заявила она на ежегодном собрании Союза городов Германии.Она назвала "ужасающими" суточные данные по летальным исходам COVID-19. Поэтому, по ее словам, особое значение имеет ее встреча с главами регионов ФРГ, которая состоится завтра. Меркель назвала эту встречу "запоздалой".Канцлер также обозначила три, по ее мнению, важных элемента борьбы с распространением коронавируса в настоящее время. Первым она назвала показатель госпитализации людей с коронавирусом, поскольку переполненность больниц в одном регионе "немедленно" сказывается на системе здравоохранения соседних регионов, куда приходится перевозить пациентов.Также Меркель отметила необходимость продолжения вакцинации и агитирования населения делать прививки. "Даже сейчас совсем не поздно принять решение сделать первую прививку, потому что каждый, кто делает прививку, защищает себя и близких. Вакцинация достаточной доли населения - это выход из пандемии", - заявила Меркель.Наконец, канцлер отметила необходимость для уже привитых делать дополнительные прививки для укрепления иммунитета.
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в мире, вакцинация, германия, ангела меркель, коронавирус covid-19
14:26 17.11.2021
 
Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической

Меркель: четвертая волна пандемии обрушилась на Германию полной мощью

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге
Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической, четвертая волна обрушилась на страну "полной мощью".
В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. Так, за последние сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения. При этом доля летальных исходов остается ниже предыдущих пиков (свыше тысячи в сутки), но все же достигла самого высокого за последние месяцы уровня (265 за последние сутки).
"Мы должны констатировать, что пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну всей своей мощью", - заявила она на ежегодном собрании Союза городов Германии.
Она назвала "ужасающими" суточные данные по летальным исходам COVID-19. Поэтому, по ее словам, особое значение имеет ее встреча с главами регионов ФРГ, которая состоится завтра. Меркель назвала эту встречу "запоздалой".
Канцлер также обозначила три, по ее мнению, важных элемента борьбы с распространением коронавируса в настоящее время. Первым она назвала показатель госпитализации людей с коронавирусом, поскольку переполненность больниц в одном регионе "немедленно" сказывается на системе здравоохранения соседних регионов, куда приходится перевозить пациентов.
Также Меркель отметила необходимость продолжения вакцинации и агитирования населения делать прививки. "Даже сейчас совсем не поздно принять решение сделать первую прививку, потому что каждый, кто делает прививку, защищает себя и близких. Вакцинация достаточной доли населения - это выход из пандемии", - заявила Меркель.
Наконец, канцлер отметила необходимость для уже привитых делать дополнительные прививки для укрепления иммунитета.
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