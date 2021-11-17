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Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек
Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек - РИА Новости, 17.11.2021
Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек
22 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек.
2021-11-17T17:01
2021-11-17T17:01
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- журналист, шеф-редактор Baltnews Андрей СТАРИКОВ;- журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат КАСЕМ;- региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина КАМЛЕВА;- депутат Европейского парламента Татьяна ЖДАНОК (Латвия).В ходе мероприятия также будут представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии ЗАХАРОВОЙ и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила МЯГКОВА.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:01 17.11.2021
 

Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек

Читать ria.ru в
22 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек.
Задать вопрос
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- журналист, шеф-редактор Baltnews Андрей СТАРИКОВ;
- журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат КАСЕМ;
- региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина КАМЛЕВА;
- депутат Европейского парламента Татьяна ЖДАНОК (Латвия).
В ходе мероприятия также будут представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии ЗАХАРОВОЙ и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила МЯГКОВА.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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