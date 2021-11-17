Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек
22 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек.
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- журналист, шеф-редактор Baltnews Андрей СТАРИКОВ;
- журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат КАСЕМ;
- региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина КАМЛЕВА;
- депутат Европейского парламента Татьяна ЖДАНОК (Латвия).
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- журналист, шеф-редактор Baltnews Андрей СТАРИКОВ;
- журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат КАСЕМ;
- региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина КАМЛЕВА;
- депутат Европейского парламента Татьяна ЖДАНОК (Латвия).
В ходе мероприятия также будут представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии ЗАХАРОВОЙ и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила МЯГКОВА.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
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