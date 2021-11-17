https://ria.ru/20211117/georgievskielentochki-1759507884.html

Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек

Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек - РИА Новости, 17.11.2021

Онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек

22 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек.

2021-11-17T17:01

2021-11-17T17:01

2021-11-17T17:01

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Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- журналист, шеф-редактор Baltnews Андрей СТАРИКОВ;- журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат КАСЕМ;- региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина КАМЛЕВА;- депутат Европейского парламента Татьяна ЖДАНОК (Латвия).В ходе мероприятия также будут представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии ЗАХАРОВОЙ и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила МЯГКОВА.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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