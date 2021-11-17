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На базе Института генетики создадут центр генетической информации
На базе Института генетики создадут центр генетической информации - РИА Новости, 17.11.2021
На базе Института генетики создадут центр генетической информации
Один из национальных биоресурсных центров будет создан на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, сообщил президент РФ РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:09
2021-11-17T14:24
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один из национальных биоресурсных центров будет создан на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в среду."Считаю также необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров. Один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений имени Вавилова", - сказал Путин.
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наука, владимир путин, россия
14:09 17.11.2021 (обновлено: 14:24 17.11.2021)
 
На базе Института генетики создадут центр генетической информации

Путин: на базе Всероссийского института Вавилова создадут центр генетической информации

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один из национальных биоресурсных центров будет создан на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в среду.
"Считаю также необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров. Один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений имени Вавилова", - сказал Путин.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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НаукаВладимир ПутинРоссия
 
 
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