https://ria.ru/20211117/genetika-1759459717.html

Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики

Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики - РИА Новости, 17.11.2021

Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики

Президент России Владимир Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:07

2021-11-17T14:07

2021-11-17T14:36

владимир путин

технологии

наука

генетика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики.Глава государства отметил, что необходимо расширять участие бизнеса в программе развития генетических технологий в РФ."Предлагаю подумать о новых стимулах. Необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий.Он добавил, что хотел бы услышать на данном мероприятии идеи насчет механизмов поддержки проектов в области генетики.

https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии, наука, генетика, россия