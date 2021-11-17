https://ria.ru/20211117/genetika-1759459717.html
Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики
Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики - РИА Новости, 17.11.2021
Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики
Президент России Владимир Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:07
2021-11-17T14:07
2021-11-17T14:36
владимир путин
технологии
наука
генетика
россия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики.Глава государства отметил, что необходимо расширять участие бизнеса в программе развития генетических технологий в РФ."Предлагаю подумать о новых стимулах. Необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий.Он добавил, что хотел бы услышать на данном мероприятии идеи насчет механизмов поддержки проектов в области генетики.
https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html
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владимир путин, технологии, наука, генетика, россия
14:07 17.11.2021 (обновлено: 14:36 17.11.2021)
Путин предложил подумать о новых стимулах в сфере развития генетики
Путин призвал расширять участие бизнеса в программе развития генетических технологий