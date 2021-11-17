https://ria.ru/20211117/gazoprovod-1759491326.html

Запуск "Северного потока — 2" могут отложить до марта 2022, сообщили СМИ

Запуск "Северного потока — 2" могут отложить до марта 2022, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2021

Запуск "Северного потока — 2" могут отложить до марта 2022, сообщили СМИ

Ввод трубопровода "Северный поток 2" в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 из-за приостановки процесса сертификации, сообщают СМИ. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:08

2021-11-17T16:08

2021-11-17T16:21

северный поток — 2

экономика

германия

газпром

nord stream 2 ag

россия

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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Ввод трубопровода "Северный поток 2" в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 из-за приостановки процесса сертификации, сообщают СМИ.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Ожидаю, что запуск "Северного потока 2" может быть отложен до марта 2022", - сообщил агентству Рейтер источник в правительстве ФРГ.

https://ria.ru/20211117/gaz-1759437257.html

германия

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северный поток — 2, экономика, германия, газпром, nord stream 2 ag, россия