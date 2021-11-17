https://ria.ru/20211117/eksportery-1759439319.html

Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов"

Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов" - РИА Новости, 17.11.2021

Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов"

Более 30 российских компаний презентуют экспортный потенциал своей продукции в Азербайджане в ходе двухдневной бизнес-миссии, организованной Российским... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:43

2021-11-17T12:43

2021-11-17T12:43

азербайджан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

росэксимбанк

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 30 российских компаний презентуют экспортный потенциал своей продукции в Азербайджане в ходе двухдневной бизнес-миссии, организованной Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и МинпромторгомРоссии, сообщает РЭЦ."В рамках деловой миссии запланировано более 150 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний. Группа РЭЦ готова поддерживать проекты отечественных экспортеров в Азербайджанской Республике и предлагать максимально комфортные решения для их реализации. И речь идет в том числе о финансовых мерах поддержки, которые предоставляет Росэксимбанк, таких как прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей или финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки", - отметил председатель правления банка Азер Талыбов на церемонии открытия бизнес-миссии.Кроме того, Россия и Азербайджан договорились поддерживать малый и средний бизнес двух стран в области взаимных экспортных поставок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали РЭЦ и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.Бизнес-миссия, стартовавшая 17 ноября, является продолжением цикла мероприятий, которые РЭЦ проводит для демонстрации потенциала и эффективности российских экспортеров в Азербайджане.Так, в июле 2021 года РЭЦ провел в Азербайджане деловую встречу, в рамках которой свою продукцию презентовали 11 крупнейших российских компаний.

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), росэксимбанк, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия