Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Азер Талыбов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 30 российских компаний презентуют экспортный потенциал своей продукции в Азербайджане в ходе двухдневной бизнес-миссии, организованной Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и МинпромторгомРоссии, сообщает РЭЦ.
"В бизнес-миссии принимают участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. Российские экспортеры представят свою продукцию и услуги в сфере урбанистики и градостроительства в формате цифрового города", - говорится в сообщении.
"В рамках деловой миссии запланировано более 150 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний. Группа РЭЦ готова поддерживать проекты отечественных экспортеров в Азербайджанской Республике и предлагать максимально комфортные решения для их реализации. И речь идет в том числе о финансовых мерах поддержки, которые предоставляет Росэксимбанк, таких как прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей или финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки", - отметил председатель правления банка Азер Талыбов на церемонии открытия бизнес-миссии.
Кроме того, Россия и Азербайджан договорились поддерживать малый и средний бизнес двух стран в области взаимных экспортных поставок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали РЭЦ и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.
Бизнес-миссия, стартовавшая 17 ноября, является продолжением цикла мероприятий, которые РЭЦ проводит для демонстрации потенциала и эффективности российских экспортеров в Азербайджане.
Так, в июле 2021 года РЭЦ провел в Азербайджане деловую встречу, в рамках которой свою продукцию презентовали 11 крупнейших российских компаний.