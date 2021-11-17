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Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов"
Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов" - РИА Новости, 17.11.2021
Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов"
Более 30 российских компаний презентуют экспортный потенциал своей продукции в Азербайджане в ходе двухдневной бизнес-миссии, организованной Российским... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:43
2021-11-17T12:43
азербайджан
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
росэксимбанк
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 30 российских компаний презентуют экспортный потенциал своей продукции в Азербайджане в ходе двухдневной бизнес-миссии, организованной Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и МинпромторгомРоссии, сообщает РЭЦ."В рамках деловой миссии запланировано более 150 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний. Группа РЭЦ готова поддерживать проекты отечественных экспортеров в Азербайджанской Республике и предлагать максимально комфортные решения для их реализации. И речь идет в том числе о финансовых мерах поддержки, которые предоставляет Росэксимбанк, таких как прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей или финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки", - отметил председатель правления банка Азер Талыбов на церемонии открытия бизнес-миссии.Кроме того, Россия и Азербайджан договорились поддерживать малый и средний бизнес двух стран в области взаимных экспортных поставок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали РЭЦ и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.Бизнес-миссия, стартовавшая 17 ноября, является продолжением цикла мероприятий, которые РЭЦ проводит для демонстрации потенциала и эффективности российских экспортеров в Азербайджане.Так, в июле 2021 года РЭЦ провел в Азербайджане деловую встречу, в рамках которой свою продукцию презентовали 11 крупнейших российских компаний.
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азербайджан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), росэксимбанк, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
12:43 17.11.2021
 

Российские экспортеры презентуют в Баку свои решения для "умных городов"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Азер Талыбов
Председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 30 российских компаний презентуют экспортный потенциал своей продукции в Азербайджане в ходе двухдневной бизнес-миссии, организованной Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и МинпромторгомРоссии, сообщает РЭЦ.
"В бизнес-миссии принимают участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. Российские экспортеры представят свою продукцию и услуги в сфере урбанистики и градостроительства в формате цифрового города", - говорится в сообщении.
"В рамках деловой миссии запланировано более 150 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний. Группа РЭЦ готова поддерживать проекты отечественных экспортеров в Азербайджанской Республике и предлагать максимально комфортные решения для их реализации. И речь идет в том числе о финансовых мерах поддержки, которые предоставляет Росэксимбанк, таких как прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей или финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки", - отметил председатель правления банка Азер Талыбов на церемонии открытия бизнес-миссии.
Кроме того, Россия и Азербайджан договорились поддерживать малый и средний бизнес двух стран в области взаимных экспортных поставок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали РЭЦ и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.
Бизнес-миссия, стартовавшая 17 ноября, является продолжением цикла мероприятий, которые РЭЦ проводит для демонстрации потенциала и эффективности российских экспортеров в Азербайджане.
Так, в июле 2021 года РЭЦ провел в Азербайджане деловую встречу, в рамках которой свою продукцию презентовали 11 крупнейших российских компаний.
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 13:21
РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
 
АзербайджанМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РосэксимбанкРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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