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Следователи проверяют данные о смерти мужчины после поездки в Египет
Следователи проверяют данные о смерти мужчины после поездки в Египет - РИА Новости, 17.11.2021
Следователи проверяют данные о смерти мужчины после поездки в Египет
Следователи начали проверку после гибели мужчины и госпитализации его жены и двух детей, предварительно, вернувшихся накануне из Египта, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:30
2021-11-17T12:30
2021-11-17T15:29
происшествия
египет
московская область (подмосковье)
ольга врадий
россия
туризм
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели мужчины и госпитализации его жены и двух детей, предварительно, вернувшихся накануне из Египта, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что 16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, а также его супруга и двое детей пяти лет без сознания."В городском округе Домодедово следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, а также госпитализации его супруги и двоих детей... Один из малолетних, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Арабской Республики Египет, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи", - сказала Врадий.В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изымаются продукты питания и напитки, планируется назначение ряда экспертиз.
https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html
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происшествия, египет, московская область (подмосковье), ольга врадий, россия, домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы, отдых на море
12:30 17.11.2021 (обновлено: 15:29 17.11.2021)
Следователи проверяют данные о смерти мужчины после поездки в Египет
СК проверяет данные о гибели мужчины и госпитализации его семьи, вернувшихся из Египта