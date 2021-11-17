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Шоубиз
https://ria.ru/20211117/dzhigarkhanyan-1759508847.html
"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера
"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера - РИА Новости, 17.11.2021
"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера
Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:46
2021-11-17T17:46
шоубиз
шоу-бизнес
армен джигарханян
пусть говорят
знаменитости
джигарханян
виталина цымбалюк-романовская
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера.В эфире программы "Пусть говорят" он раскрыл информацию о счетах актера после его смерти.По словам Джигарханяна, расходы в последние годы жизни актера включали в себя частые госпитализации.Он добавил, что не понес убытков, поскольку "достаточно хорошо устроен", чтобы взять на себя определенные финансовые обязательства.У Джигарханяна также была квартира в центре Москвы в Староконюшенном переулке. Половину этой недвижимости в свое время выкупил ресторатор Юрий Растегин по просьбе актера.Последней женой Джигарханяна стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Их брак, заключенный в 2016-м году, распался в октябре 2017-го, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".
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шоу-бизнес, армен джигарханян, пусть говорят, знаменитости, джигарханян, виталина цымбалюк-романовская
17:46 17.11.2021
 
"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера

Приемный сын Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСын Армена Джигарханяна Степан возлагает цветы к памятнику актеру Армену Джигарханяну, открытому на Ваганьковском кладбище
Сын Армена Джигарханяна Степан возлагает цветы к памятнику актеру Армену Джигарханяну, открытому на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера.

"У меня есть недоброжелатели – я могу их обрадовать. Процедура похорон, демонтажа памятника дочери Лене, расходы на все эти процедуры оказались больше, чем само наследство", – рассказал Степан.

В эфире программы "Пусть говорят" он раскрыл информацию о счетах актера после его смерти.

"Обнаружено было пять счетов. Там было ноль, ноль, ноль, на каком-то счету было, если не ошибаюсь, две тысячи рублей. И последний счет – там было несколько его пенсий. Что касается недвижимости – это однокомнатная квартира под Красногорском за МКАД, где они год или полтора жили с Виталиной. Все", – рассказал пасынок.

По словам Джигарханяна, расходы в последние годы жизни актера включали в себя частые госпитализации.

"Госпитализации – их было 18 или 20 – в лучшие клиники Москвы, сиделки, госпитализации в частные клиники, огромные расходы на похороны…", – перечислил Степан.

Он добавил, что не понес убытков, поскольку "достаточно хорошо устроен", чтобы взять на себя определенные финансовые обязательства.
У Джигарханяна также была квартира в центре Москвы в Староконюшенном переулке. Половину этой недвижимости в свое время выкупил ресторатор Юрий Растегин по просьбе актера.
Последней женой Джигарханяна стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Их брак, заключенный в 2016-м году, распался в октябре 2017-го, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".
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