https://ria.ru/20211117/dzhigarkhanyan-1759508847.html

"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера

"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера - РИА Новости, 17.11.2021

"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:46

2021-11-17T17:46

2021-11-17T17:46

шоубиз

шоу-бизнес

армен джигарханян

пусть говорят

знаменитости

джигарханян

виталина цымбалюк-романовская

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера.В эфире программы "Пусть говорят" он раскрыл информацию о счетах актера после его смерти.По словам Джигарханяна, расходы в последние годы жизни актера включали в себя частые госпитализации.Он добавил, что не понес убытков, поскольку "достаточно хорошо устроен", чтобы взять на себя определенные финансовые обязательства.У Джигарханяна также была квартира в центре Москвы в Староконюшенном переулке. Половину этой недвижимости в свое время выкупил ресторатор Юрий Растегин по просьбе актера.Последней женой Джигарханяна стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Их брак, заключенный в 2016-м году, распался в октябре 2017-го, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".

https://ria.ru/20201114/rekord-1584591144.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, армен джигарханян, пусть говорят, знаменитости, джигарханян, виталина цымбалюк-романовская