"Расходы больше наследства": пасынок Джигарханяна рассказал о счетах актера
Приемный сын Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСын Армена Джигарханяна Степан возлагает цветы к памятнику актеру Армену Джигарханяну, открытому на Ваганьковском кладбище
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал о скромном наследстве актера.
"У меня есть недоброжелатели – я могу их обрадовать. Процедура похорон, демонтажа памятника дочери Лене, расходы на все эти процедуры оказались больше, чем само наследство", – рассказал Степан.
В эфире программы "Пусть говорят" он раскрыл информацию о счетах актера после его смерти.
"Обнаружено было пять счетов. Там было ноль, ноль, ноль, на каком-то счету было, если не ошибаюсь, две тысячи рублей. И последний счет – там было несколько его пенсий. Что касается недвижимости – это однокомнатная квартира под Красногорском за МКАД, где они год или полтора жили с Виталиной. Все", – рассказал пасынок.
По словам Джигарханяна, расходы в последние годы жизни актера включали в себя частые госпитализации.
"Госпитализации – их было 18 или 20 – в лучшие клиники Москвы, сиделки, госпитализации в частные клиники, огромные расходы на похороны…", – перечислил Степан.
Он добавил, что не понес убытков, поскольку "достаточно хорошо устроен", чтобы взять на себя определенные финансовые обязательства.
У Джигарханяна также была квартира в центре Москвы в Староконюшенном переулке. Половину этой недвижимости в свое время выкупил ресторатор Юрий Растегин по просьбе актера.
Последней женой Джигарханяна стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Их брак, заключенный в 2016-м году, распался в октябре 2017-го, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".
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