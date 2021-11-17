https://ria.ru/20211117/donbass-1759459325.html

Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе

Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе - РИА Новости, 17.11.2021

Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил того, что украинский президент Владимир Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:05

2021-11-17T14:05

2021-11-17T14:22

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_ec58e945aef3a385c65ce3732faed51d.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил того, что украинский президент Владимир Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что "заграница нам поможет".По словам Лаврова, Киев с помощью "призывов из воспаленных голов" о так называемой российской угрозе пытается отвлечь внимание от курса на разрушение минских соглашений."Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211107/format-1757949630.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, россия