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Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе
Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе - РИА Новости, 17.11.2021
Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил того, что украинский президент Владимир Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:05
2021-11-17T14:05
2021-11-17T14:22
донбасс
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил того, что украинский президент Владимир Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что "заграница нам поможет".По словам Лаврова, Киев с помощью "призывов из воспаленных голов" о так называемой российской угрозе пытается отвлечь внимание от курса на разрушение минских соглашений."Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, россия
14:05 17.11.2021 (обновлено: 14:22 17.11.2021)
Лавров обвинил Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе
Лавров: Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на помощь извне